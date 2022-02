The King of Fighters XV – La Digital Deluxe Edition è ora disponibile

SNK CORPORATION e Koch Media sono fiere di annunciare che la Digital Deluxe Edition di THE KING OF FIGHTERS XV (KOF XV) è disponibile da oggi, permettendo così ai fan della serie di giocare 3 giorni in anticipo rispetto al lancio globale.

Questa edizione è disponibile in esclusiva per PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S. Tutte le altre edizioni del gioco arriveranno in simultanea su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC il 17 febbraio 2022.

KOF XV presenta ben 39 combattenti, inclusi personaggi classici e popolari, i preferiti dai fan e quelli cruciali per gli eventi in corso. Ci saranno anche 2 squadre DLC (3 personaggi ciascuna) che verranno pubblicate in futuro. Questa è la prima volta che gli eroi di ogni Saga si uniscono, rendendo questo il match da sogno più atteso di sempre!



L’ultimo capitolo della saga di King of Fighters continua dalla modalità Storia del titolo precedente. Gli eroi delle Saghe Orochi, NESTS e Ash si sono tutti riuniti in KOF XV e questa volta la storia sta arrivando a un climax esplosivo!

KOF XV presenta il classico sistema di combattimento a squadre 3 contro 3 con miglioramenti alla MAX Mode, alla MAX Mode (Quick) e alle meccaniche RUSH e include anche una miriade di mosse speciali. Il rollback netcode è stato adottato per ridurre il ritardo nelle partite online, consentendo un gioco online più fluido. KOF XV offre un’ampia varietà di funzionalità online tra cui RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH e ONLINE TRAINING.