The Gangster, The Cop, The Devil – In Bluray con il tuo aiuto

Grazie a Tucker Film è attiva la campagna di crowdfunding START UP! di CG Entertainment per pubblicare in Blu-Ray “The Gangster, The Cop, The Devil”, il thriller scritto e diretto da Lee Won-tae, con Don Lee, star di “Train To Busan” e di “Eternals”.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING START UP!

La campagna di crowdfunding è attiva da oggi in esclusiva sulla piattaforma di CG all’indirizzo www.cgentertainment.it/startup e solo al raggiungimento di 300 preacquisti effettuati entro il 1 marzo “The Gangster, The Cop, The Devil” sarà pubblicato in edizione limitata Blu Ray (500 copie totali).

IL FILM

Il successo delle produzioni sudcoreane in occidente sembra inarrestabile e “The Gangster, The Cop, The Devil” ha segnato un altro importante traguardo per il K-Cinema. Presentato in anteprima mondiale al 72° Festival di Cannes, il thriller di Lee Won-tae, ha da subito conquistato pubblico e critica. Il film sarà inoltre oggetto di un remake prodotto dalla Balboa Productions di Sylvester Stallone.

Le vie dell’action-thriller sono infinite e il cinema sudcoreano le sa percorrere a occhi chiusi. “The Gangster, The Cop, The Devil” moltiplica tutto per tre: l’elemento crime, l’elemento poliziesco, l’elemento noir. Più che l’ennesima variazione sul tema, un appassionante e vertiginoso virtuosismo pop.

Il capo di una gang della malavita coreana (Ma Dong-seok A.K.A. Don Lee) finisce nel mirino di un killer psicopatico (Kim Sung-kyu): salvatosi miracolosamente da un attacco, decide con riluttanza di fare squadra con Jung Tae-seok (Kim Moo-Yul), uno dei migliori poliziotti in circolazione, famoso per la sua spietata e brutale lotta contro il crimine organizzato. I due non potrebbero essere più diversi, ma grazie all’obiettivo comune il bizzarro duo si ritrova dalla stessa parte nella ricerca dello folle serial killer.

“The Gangster, The Cop, The Devil” è arrivato nelle sale italiane grazie alla rassegna K-Cinema. Il fascino (in)discreto della Corea del Sud – organizzata dal Far East Film Festival e Tucker Film – insieme ad altri cult contemporanei del cinema coreano come “A Taxi Driver” di Jang Hun, “Burning – L’amore brucia” di Lee Chang-dong e “Little Forest” di Yim Soon-rye.

73° Cannes Film Festival, Official Selection, Out of Competition

52° Sitges – Catalonian International Film Festival, Focus Asia, Premio del pubblico

19° Neuchâtel International Fantastic Film Festival

L’EDIZIONE DA COLLEZIONE

La Limited Edition sarà così composta:

– Blu Ray Disc del film in lingua originale con sottotitoli e in versione doppiata

– Extra: Making Of, Trailer, Gallery

– Packaging: Slipcase di cartone con artwork alternativo

– Numerazione (500 copie)

– Nome dei partecipanti al progetto

QUESTA EDIZIONE NON SARA’ DISPONIBILE ALTROVE.

https://www.cgentertainment.it/film-dvd/the-gangster-the-copthe-devil/f60245/