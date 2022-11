Tetsuo- Due cult di Tsukamoto per la prima volta in Blu-Ray Disc

Attiva la nuova campagna di crowdfunding START UP di CG entertainment per pubblicare per la prima volta in Blu Ray i capolavori del maestro Tsukamoto Shinya “Tetsuo – The Iron Man” (1989) e “Tetsuo – Body Hammer” (1992), accompagnati dal mediometraggio di e con Tsukamoto “Le avventure del ragazzo del palo elettrico”. Completa l’esclusivo box da collezione il Booklet “Tetsuo – Nè uomo nè ferro, immagine”.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING START UP

La campagna START UP, realizzata grazie a Raro Video e ai nuovi materiali in alta definizione messi a disposizione da Nikkatsu, è attiva in esclusiva sulla piattaforma CG tv all’indirizzo https://www.cgtv.it/film-dvd/tetsuo-collection/ e solo al raggiungimento di 500 preacquisti effettuati entro il 20 dicembre 2022 il Box “TETSUO” sarà pubblicato in edizione limitata numerata con 2 Blu Ray e Booklet.

L’EDIZIONE DA COLLEZIONE

Il Box Limited Edition sarà così composto:

– 2 Blu Ray Disc con i film da nuovo master “Tetsuo – The Iron Man” e “Tetsuo – Body Hammer”

– Extra: iI mediometraggio “Le avventure del ragazzo del palo elettrico” di Tsukamoto Shinya (45’ min), Trailer originali

– Packaging: Slipcase di cartone; Digipack con artwork alternativo

– Numerazione della copia

– Nome dei partecipanti al progetto

– Booklet testuale e fotografico“Tetsuo – Nè uomo nè ferro, immagine” (24pp).

Questa edizione non sarà disponibile altrove. https://www.cgtv.it/film-dvd/tetsuo-collection/

I FILM

Autore di culto del cinema estremo giapponese, Tsukamoto Shinya è stato apprezzato in tutto il mondo, fin dal suo primo lungometraggio, lo sconvolgente film cyberpunk “Tetsuo – The Iron Man” (1989), a cui fa seguito nel 1992 “Tetsuo – Body Hammer” e che dà il via a una prolifica carriera. Un approccio artigianale nel fare cinema e un’espressività travolgente sono cifre stilistiche già evidenti anche nelle opere precedenti del giovane Tsukamoto, come ad esempio nel mediometraggio del 1987 “Le avventure del ragazzo del palo elettrico”, contenuto nel Box Start Up Limited Edition.

“La metamorfosi dell’immagine: questo è avvicinarsi alla verità.” Tsukamoto Shinya

Tetsuo – The Iron Man

Un uomo e la sua donna mentre amoreggiano alla guida della loro auto investono una persona, ma al posto di soccorrerla la abbandonano in un luogo desolato, continuando nella loro foga a fare sesso anche davanti agli occhi dell’investito che continua a respirare. La vittima si trasforma lentamente In un pericoloso uomo di metallo pronto a vendicarsi…

regia, sceneggiatura, scenografia, effetti speciali, produzione e montaggio, Shinya Tsukamoto / luci e fotografia: Kei Fujiwara, Shinya Tsukamoto / costumi: Kei Fujiwara / musica: Chu lshikawa / cast: Tomoroh Taguchi, Shinya Tsukamoto, Kei Fujiwara, Nobu Kanaoko, Naomasa Musata / 1989, 65’, 16mm, b/n

Tetsuo – Body Hammer

Uno scienziato avido di conquistare (e distruggere) il mondo e Tetsuo, la sua creatura superumana, studiano il modo di trasferire su larga scala l’esperimento di mutazione a cui stanno lavorando. Usano un impiegato qualunque, Taniguchi, come cavia. Questi risponderà all’immissione di violenza a cui viene sottoposto con una forza e un’energia inaspettate…

regia, sceneggiatura e montaggio: Shinya Tsukamoto / fotografìa: Fumikazu Oda, Katsunori Yokoyama / musica: Chu lshikawa / effetti speciali: Takashi Oda, Kan Takahama, Akira Fukaya / cast: Tomoroh Taguchi, Nobu Kanaoka, Shinya Tsukamoto, Keinosuke Tomioka, Min Tanaka, Shujin Kim, Hideaki Tezuka, Tomoo Asada, Torauemon Utazawa / produttori: Hiromi Ahiara, Hiroshi Koizumi, Fumio Kurokawa, Fuminori Shishido, Nobuo Takeuchi / 1992, 82’, 35mm, colore

Le avventure del ragazzo del palo elettrico

Hikari è un liceale con un lampione che spunta dalla schiena e per questo viene bullizzato dai suoi compagni. Ma è proprio grazie a questa sua particolare mutazione che verrà trasportato nel futuro e investito del ruolo di eroe per riportare la luce sulla Terra, ormai avvolta dalle tenebre dei vampiri Shinsegumi.

Denchu kozo no boken / regia, sceneggiatura e montaggio: Shinya Tsukamoto / fotografìa: Fumikazu Oda, Katsunori Yokoyama / musica: Chu lshikawa / CAST: Tomoroh Taguchi, Shinya Tsukamoto, Nuriaki Senba, Nobu Kanaoka, Kenjin Nasa, Mitsuru Saga / 1987, 45’, colore