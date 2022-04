Sulle Nuvole – Tommaso Paradiso si cimenta al cinema – Recensione

Sulle Nuvole: archiviata l’esperienza di successo con i Thegiornalisti, il frontman della band Tommaso Paradiso esaudisce un antico sogno dirigendo il suo primo lungometraggio.

Nic Vega (Marco Cocci) è un ex cantante di successo che si è ritirato in campagna a Cecina e sbarca il lunario alternando la cura del suo orto con la bottiglia sotto la costante minaccia dello sfratto e senza elettricità. Sempre alla ricerca di qualche lavoretto che gli consenta di sopravvivere, accetta controvoglia un lavoro a Roma, viaggio che lo costringe a confrontarsi con il momento di svolta della sua esistenza.

A Roma infatti non può fare a meno di andare a cercare Francesca (Barbara Ronchi), il grande amore della sua vita e la sua grande musa ispiratrice.

Cosa funziona in Sulle Nuvole

Tommaso Paradiso mette in scena quello che è probabilmente l’incubo ricorrente di tutti gli artisti di successo: l’incapacità a gestire il talento e il successo con conseguente oblio accompagnato dall’inevitabile depressione alcolica.

Il leader del gruppo indie, per esorcizzare lo spauracchio di tutti gli artisti di successo, investe Marco Cocci (Lasciami per sempre, Raffaello), sempre perfetto nelle vesti dell’artista in crisi di identità, che porta efficacemente sullo schermo quel misto di arroganza e sensibilità che inevitabilmente accompagnano l’habitus di un artista maledetto.

Una pellicola citazionista, dal sapore in parte adolescenziale anche grazie alla presenza di fase di sceneggiatura di Chiara Barzini e Luca Infascelli già collaboratori di Federico Moccia, nella quale Paradiso esprime il suo amore per il cinema, in particolare quello verdoniano, attraverso una serie di citazioni che saranno apprezzate dai tanti fan del regista romano.

Perché non guardare Sulle Nuvole

Sulle Nuvole è una pellicola pensata principalmente per il pubblico cresciuto con le Hit dei Thegiornalisti che si emozioneranno con le sonorità che saranno la colonna portante del nuovo album Space Cowboy di Paradiso. Gli altri spettatori potrebbero trovare la pellicola leggermente convenzionale, seppur ben fatta.

Sulle Nuvole è in sala il 26, 27 e 28 Aprile 2022 con Warner Bros.

Regia: Tommaso Paradiso Con: Marco Cocci, Barbara Ronchi, Paolo Briguglia Anno: 2022 Paese: Italia Distribuzione: Warner Bros Italia