Spider-Man: No Way Home – Recensione e Video Unboxing del 4K Bluray del Film

Spider-Man: No Way Home: Disponibile dal 12 Aprile in DVD, Bluray, 4K anche in edizione Steelbook, il terzo capitolo della saga de L’Uomo Ragno con protagonista Tom Holland.

Dopo che Mysterio ha svelato pubblicamente al mondo la sua vera identità, Spider-Man vede la propria vita precipitargli addosso, impossibilitato ad avere una normale esistenza.

Decide così di chiedere aiuto al Dottor Strange per poter tornare indietro nel tempo e “salvare” il proprio segreto, ma tale operazione apre uno squarcio attraverso il quale tutti gli storici nemici di Spider-Man torneranno nel suo mondo. Sarà una sfida destinata a cambiare ogni cosa.

Il peggior capitolo di una trilogia disgraziata, una sciocchezza stupidotta di 148 minuti. Non aggiunge nulla ai predecessori, ma toglie tanto tempo prezioso allo spettatore.

Sceneggiatura da linciaggio, ma tutto il film è da Razzie Awards. Si raschia il fondo soprattutto in quanto a idee, tant’è vero che la scena post-credits si riduce miseramente ad essere il trailer del venturo film di Raimi. Speriamo in lui per rispolverare il nome della Marvel.

Si salva la sequenza, tecnicamente e visivamente affascinante, dello “scontro” tra Spider-Man e il Dottor Strange, come tutto lo spettacolare finale e una certa inedita cupezza di fondo (soprattutto nell’amaro finale).

Interessante poi, anche se non esattamente riuscito, il confronto tra i tre personaggi. C’è chi ci ha visto del gran meta-cinema (ogni “ciclo” filmico di Spider-Man appartiene in fondo a una propria epoca), ma è solo un divertissement votato al fan service.

Questo il parere scomodo di chi scrive, se invece volete leggere perché Spider-Man: No Way Home è un film che non dovete perdere, vi rimandiamo alla nostra recensione al tempo della sua uscita in sala.

Distribuito da Eagle Pictures, su licenza e produzione Sony Pictures, Spider-Man: No Way Home è ora disponibile nei formati DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD (con doppio disco 4K+Blu-ray), una Steelbook da collezione sempre con doppio disco 4K+Blu-ray e una Steelbbok Esclusiva su Amazon.it con doppio disco Bluray+DVD.

Tutte le edizioni contengono una calamita da collezione, mentre quelle Blu-ray, 4K e Steelbook sono arricchite anche da oltre 80 minuti di contenuti extra, tra cui easter egg, errori sul set e tantissime curiosità sullo spider-verse.

Guarda il nostro video Unboxing della Steelbook 4K



Qualitativamente e tecnicamente parlando siamo al cospetto di un prodotto praticamente perfetto.

Il quadro video è splendido sia in 4K che in Bluray. Ovviamente la versione in Ultra definizione è quella da preferire per dettaglio, definizione, risoluzione, illuminazione e qualunque altra cosa può venirvi in mente. Praticamente un disco demo per convincere gli scettici sul passaggio alla nuova generazione. Detto questo anche il disco Full HD regala una visione senza sbavature e con ottimi risultati.

Sul versante audio troviamo una dirompente e performante codifica in 5.1 DTS HD MA per il doppiaggio italiano. Non siamo al livello della potenza della traccia True HD 7.1 della lingua originale ma la resa generale e spaziale.

Ricco il reparto dei contenuti speciali con oltre 80 minuti di extra sul disco Bluray.