Sifu – A Novembre su Nintendo Switch

Lo studio Sloclap e l’editore Microids sono lieti di presentare le edizioni retail per Nintendo Switch di Sifu, oltre al Redemption Set, il cofanetto da collezione con chicche esclusive e destinato ai fan che già possiedono il gioco.

Dopo il successo multiplayer di Absolver, uscito nel 2017, il secondo gioco di Sloclap, Sifu, è un gioco di Kung Fu assolutamente fedele al combattimento reale, che esplora i temi della vendetta e della redenzione. Le versioni retail e digitali di Sifu per Switch, così come il Redemption Set, saranno disponibili dall’8 novembre.

La Vengeance Edition include:

Il gioco per Nintendo Switch

Un esclusivo cofanetto SteelBook

Il libro ‘The Art of Sifu’

La Colonna Sonora del gioco (in digitale)

3 litografie

Destinato ai numerosi giocatori che già possiedono il gioco su PlayStation 5, PlayStation 4 o PC, il Redemption Set comprende:

Una statuetta di 20cm raffigurante il protagonista nelle vesti dello Studente

Il pendente della Tenacia

Un vero e proprio diario degli sviluppatori di 160 pagine intitolato ‘Behind the Art of Sifu’

Oltre ai contenuti del Redemption Set, la Redemption Edition per Nintendo Switch comprende:

L’edizione standard del gioco per Nintendo Switch

Un’esclusivo SteelBook®

La Colonna Sonora del gioco (in versione digitale)

3 litografie

***

Sifu ha ricevuto l’aggiornamento estivo il 31 agosto. Questo aggiornamento gratuito offre ai fan nuovi modi di giocare, aggiungendo nuove funzionalità come trucchi/modificatori di gioco, un nuovo sistema di punteggio e una selezione di nuovi abiti. I futuri aggiornamenti seguiranno la seguente road map:

Sifu

Caratterizzato dall’avvincente atmosfera dei classici film di arti marziali, con combattimenti realistici e crudi, Sifu racconta la storia di un giovane studente di Kung Fu che ha passato la vita ad allenarsi alla ricerca della sua vendetta dopo il brutale omicidio della sua intera famiglia da parte di una misteriosa squadra di assassini.

Il gameplay unico di Sifu fonde alla perfezione l’intensità e il brivido senza tempo del picchiaduro con il design avvincente dei giochi d’azione 3D. Ambientato in una immaginaria città cinese, ricostruita nei minimi dettagli, Sifu è un’avventura alla scoperta di un antico mistero attraverso una serie di scontri al limite l’abilità dei giocatori! E proprio questa è la strada da percorrere in Sifu: superare i propri limiti, sfruttando l’abilità nel Kung Fu e un ciondolo magico capace di ridare la vita dopo la morte. Una magia che ha però un costo davvero caro da pagare, perché tornare in vita significa anche invecchiare in modo vertiginoso. Il tempo che scorre via è il vero prezzo da pagare per la vendetta.

Lo stile artistico del gioco, squisitamente disegnato a mano, rende omaggio ai classici del cinema di Kung Fu, in cui i temi della vendetta e della redenzione sono i pilastri di racconti senza tempo, perfettamente combinati nell’esperienza di gioco creata da Sloclap. Sifu offre un approccio unico alle arti marziali e ai suoi temi, rendendo questo gioco un vero e proprio viaggio iniziatico.

***

Sifu è già disponibile per PC (Epic Games Store), PlayStation 5 e PlayStation 4, e arriverà per Nintendo Switch l’8 novembre.