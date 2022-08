Shark Bait – Tempo di Squali al Cinema – Recensione

Shark Bait: Siamo in piena estate ed è tempo di shark-movie con l’arrivo nei cinema italiani del film diretto da James Nunn.

Cinque ragazzi americani durante la loro spring break sulle spiagge del Messico, dopo una notte di festa, rubano un paio di moto d’acqua e scappano in mare aperto.

La loro spavalderia e le decisioni sbagliate portano a un terribile incidente. Bloccati a miglia dalla costa, il vero orrore inizia quando il gruppo si rende conto di essere andato alla deriva in acque infestate da squali. Senza via di ritorno e un amico gravemente ferito, il gruppo deve rapidamente capire come sopravvivere al predatore in agguato nelle acque sottostanti.

Cosa funziona in Shark Bait

Dipende da come lo si guarda: se quello che vi aspettate da uno shark movie di serie b sono i classici giovani adulti di bell’aspetto in costume da bagno, dialoghi improbabili, urla, persone masticate e molte decisioni stupide, Shark Bait è il film per voi.

Perché non guardare Shark Bait

Purtroppo Shark Bait è l’ennesimo caso di shark movie che non ce la fa. Sicuramente all’interno del vasto panorama degli shark movie, si allinea con il genere sempreverde “sopravvivenza in mare , ma così facendo si incarta un po’ troppo, e attenendosi così strettamente alla formula e alle convenzioni previste da questo genere risulta un film ampiamente già visto.

Una serie di deboli jump scares e capovolgimenti, privo di qualsiasi tensione, ti fa passare il tempo ad aspettare che finalmente lo squalo mangi tutti i personaggi il più in fretta possibile (anche perché non si capisce come una moto d’acqua possa essere così resistente), perché ovviamente è lo squalo quello che ha più carisma.

Shark Bait è al cinema dal 28 Luglio con Adler Entertainment

Regia: James Nunn Con: Holly Earl, Manuel Cauchi Anno: 2022 Durata: 87 min. Paese: Gran Bretagna Distribuzione: Adler Entertainment