Sempre più Bello – Le avventure di Marta tornano al cinema – Recensione

Sempre più Bello: Arriva il 31 Gennaio nelle sale il terzo capitolo della saga di Marta, simpaticissima giovane ammalata di fibrosi cistica con una vita affollata di amori e amici.

In questo inizio di 2022 ritroviamo Marta (Ludovica Francesconi) che ha affrontato con successo difficile un trapianto di polmoni e ora può finalmente può guardare il futuro con nuovi occhi. Con il suo grande amore Gabriele (Giancarlo Commare) comincia a progettare una vita insieme e a cercare una casa per coronare il loro amore.

Nel frattempo anche i suoi amici affrontano con desiderio e coraggio le mille sfide quotidiane della vita e dell’amore.

Cosa funziona in Sempre più bello

Presentato alla Festa del cinema di Roma 2021 in Alice nella Città, con Sempre più bello si conclude con questo terzo capitolo una saga dramedy, completamente nuova per il panorama cinematografico italiano, che ha visto sbocciare il suo successo durante la pandemia complice probabilmente del passaggio sulle piattaforme streaming che ne hanno ampliato il potenziale pubblico.

Il secondo e terzo capitolo sentono il contrappasso della staffetta registica fra Alice Filippi e Claudio Norza, che ha diretto appunto secondo e terzo episodio, nei quali si sceglie di sviluppare di più le altre linee di trama sacrificando in parte Marta che aveva rappresentato il vero motore umoristico del primo capitolo.

Se da un lato ci fa sicuramente piacere seguire le gesta anche degli amici della protagonista vero è che si sente molto la mancanza delle scanzonate vicissitudini della buffissima Marta alla quale ci siamo affezionati per il suo sguardo ironico con il quale affronta le tante tragedie della sua vita.

Perché non guardare Sempre più bello

Uno sguardo sicuramente più adulto in questa pellicola conclusiva che fa perdere freschezza alla saga. Sottotono anche Drusilla Foer nei panni di una nonna anaffettiva che poteva essere meglio sfruttata in termini umoristici in una saga che ha fatto dell’ironia il suo vessillo.

Sempre più bello è nelle sale italiane dal 31 Gennaio fino al 2 Febbraio 2022 con Eagle Pictures.

Regia: Claudio Norza Con: Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Jenny De Nucci, Diego Giangrasso, Drusilla Foer, Monica Dugo, Alberto Barbi, Riccardo Niceforo, Désirée Giorgetti, Franca Pellecchia Anno: 2022 Durata: 100 min. Paese: Italia Distribuzione: Eagle Pictures