SCREAM – Recensione del 4K Bluray e Unboxing della Steelbook

SCREAM: requel, sequel, reboot; in soldoni l’ennesimo esempio di fan service ma fatto molto bene. Ora disponibile in DVD, Bluray e 4K Steelbook.

Sono passati ormai venticinque anni dagli omicidi di Woodsboro del primo, intramontabile, “Scream” (1996) e undici dall’ultimo capitolo della saga. Ora un nuovo killer mascherato da Ghostface semina nuovo terrore nella cittadina, prendendo di mira un gruppo di adolescenti diversamente cinefili e provocando il ritorno di Sidney (Neve Campbell), Linus (David Arquette) e Gale (Courteney Cox) a Woodsboro per un’ultima sfida all’ultimo sangue.

Esattamente quello che ti aspetti: un po’ fan service, un po’ aggiornamento (alle nuove tendenze, alle recenti serie televisive, all’ultimo cinema horror e non), un po’ telefonata reunion (seppure gustosa e ben contestualizzata), un po’ critica del sistema e un po’ adulazione dello stesso sistema (come del resto anche quasi tutti gli altri della saga).

Alla fine è prevalentemente un calco, un’ennesima copia, un divertente (se si è ben predisposti) déjà vù, magari un tantino più violento del solito (e questo è senza dubbio un bene). Pollice a mezz’aria, quindi.

Resta ad ogni modo principalmente un film per soli aficionados della saga e del genere: tutti gli altri si astengano. Però le apparizioni di Billy Loomis, goffe e fuori luogo, erano evitabilissime.

Se volete leggere un parere opposto sul film Vi rimandiamo alla nostra recensione durante la sua uscita in sala.

Distribuita da Koch Media Italia, su licenza e produzione di Paramount Pictures, la versione 4K Steelbook (Combo 4K+Bluray) di Scream, presenta un comparto tecnico di assoluto livello e brevi ma interessanti contributi di approfondimento. Guarda il nostro video Unboxing della Steelbook in testa all’articolo.

Il quadro video del film è molto morbido ma non privo di dettaglio e definizione finissime che vengono messe in luce dall’ottimo disco in Ultra Definizione, assolutamente superiore alla comunque buonissima controparte in Bluray. Promosse la gestione dell’illuminazione, del croma e del nero, ancora più brillanti grazie all’utilizzo di HDR e Dolby Vision.

Sul versante audio troviamo una diligente traccia in 5.1 Dolby Digital per il doppiaggio italiano, più che sufficiente per godersi il film nella nostra lingua, mentre l’originale inglese è offerta in una più performante e convincente codifica 7.1 DTS-HD Master Audio.

Breve ma interessante il reparto dei contenuti speciali, presenti in egual misura su entrambi i dischi.

Commento dei registi

Scene eliminate (02:57) Tre scene eliminate.

Sangue Nuovo (07:33) Analisi del nuovo capitolo in un confronto con la saga.

Tracce di sangue (08:33) Analisi del Ghostface.

Nell’ombra del maestro (07:22) Il Cast, i registi e la produzione ricordano il maestro Craven.