Salvatore: Il calzolaio dei sogni, L’Arminuta e A Chiara ora in Bluray e DVD

Koch Media e Lucky Red sono fiere di annunciare che tre imperdibili pellicole italiane, SALVATORE: IL CALZOLAIO DEI SOGNI (di Luca Guadagnino), L’ARMINUTA (di Giuseppe Bonito) e A CHIARA (di Jonas Carpignano), sono finalmente disponibili da oggi in DVD e Blu-Ray.

Disponibile in DVD e Blu-Ray, SALVATORE: IL CALZOLAIO DEI SOGNI diretto da Luca Guadagnino, racconta l’appassionante storia umana, artistica e imprenditoriale di Salvatore Ferragamo, dall’infanzia a Bonito, dove ha realizzato le sue prime scarpe, al viaggio in America in cerca di fortuna, dalle esperienze a Hollywood al ritorno in Italia, dal rischio del fallimento alla rinascita nel suo laboratorio di Firenze fino alla definitiva consacrazione. Carattere, istinto, genio, curiosità e straordinaria intuizione: SALVATORE: IL CALZOLAIO DEI SOGNI mostra il mistero e il fascino di una figura complessa, un’icona della moda italiana e mondiale che non ha mai perso di vista l’importanza dei legami famigliari. Il docufilm, con la voce narrante di Michael Stuhlbarg, si avvale di immagini inedite e testimonianze che vedono protagonisti, accanto ai membri della famiglia Ferragamo, il regista Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, e numerosi studiosi, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda e cinematografici.

Contenuti Extra – SALVATORE: IL CALZOLAIO DEI SOGNI :

Trailer

Tratto dall’omonimo libro di Donatella Di Pietrantonio – vincitore del Premio Campiello 2017 – L’ARMINUTA diretto da Giuseppe Bonito arriva oggi in DVD (in anteprima solo da Feltrinelli/IBS) e in Blu-Ray. Il film, ambientato nell’estate del 1975, racconta la storia di una ragazzina di tredici anni, restituita alla famiglia a cui non sapeva di appartenere. La sua vita cambia all’improvviso, facendola passare dall’affetto esclusivo che le riservavano nell’ex casa confortevole in cui viveva da figlia unica a una vita estranea e che le sta stretta. La giovanissima interprete, la talentuosa Sofia Fiore, è affiancata da tanti altri colleghi giovani e meno giovani, tutti da plauso di critica e pubblico.

Contenuti Extra – L’ARMINUTA :

Trailer

Making of

Intervista al direttore della fotografia

La trilogia in di Jonas Carpignano – iniziata con Mediterranea (2015) e A Ciambra (2017) – si conclude con A CHIARA da oggi disponibile in DVD e Blu-ray. Nella pellicola, la famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore di Claudio e Carmela. È un’occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, quando il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che hanno spinto Claudio a lasciare Gioia Tauro. Più si avvicinerà alla verità, più sarà costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per se stessa.

Contenuti Extra – A CHIARA :