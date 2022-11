Pulp Fiction – Per la prima volta in 4K Steelbook

Pulp Fiction: L’edizione limitata SteelBook in 4K Ultra HD è in arrivo il 15 dicembre, sono aperti i pre-order

Lo sceneggiatore e regista Quentin Tarantino ha realizzato uno dei film più influenti e iconici degli anni ’90 con l’acclamato classico PULP FICTION. Ora, per la prima volta in assoluto, i fan possono godersi questo irriverente, selvaggio e innovativo capolavoro in 4K Ultra HD e Blu-ray con l’edizione limitata SteelBook da collezione in arrivo il 15 dicembre 2022 grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures.

Pietra miliare della cinematografia postmoderna, PULP FICTION è un must per la collezione di ogni fan del cinema. Vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes del 1995, il film ha anche vinto l’Independent Spirit Award come Miglior Film e l’Academy Award come Miglior Sceneggiatura Originale. Il film presenta un cast stellare, composto da: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken e Bruce Willis.

La versione* 4K Ultra HD all’interno dell’edizione limitata SteelBook® di PULP FICTION include i seguenti contenuti extra:

• Non la solita frasetta noiosa lanciata là per fare due chiacchiere

• Alcune nozioni sulla storia

• Trivia Track avanzato (solo in inglese)

Sinossi

Considerato da critica e pubblico di tutto il mondo il film costellato di star che ha ridefinito il cinema del 20° secolo. Le vite di una coppia di sicari di bassa lega (John Travolta e Samuel L. Jackson), della moglie sexy del loro capo (Uma Thurman), di un pugile disperato (Bruce Willis), di uno spacciatore e di una coppia di rapinatori si intrecciano in una serie di eventi imprevedibili ed esilaranti tra violenza e redenzione.

*La versione Blu-Ray non include contenuti extra