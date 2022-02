Prisoners of the Ghostland – Recensione del Bluray del film

Prisoners of the Ghostland: Il western post-apocalittico diretto da Sion Sono con protagonisti Nicolas Cage e Sofia Boutella ora in Bluray con Eagle Pictures su licenza Minerva Pictures.

Nicolas Cage (Pig) interpreta Hero, un criminale di larga fama esperto nel rapinare banche e costretto a una missione suicida, ovvero salvare la nipote del potente signore della città, rapita e imprigionata a “Ghostland”, un luogo arcano oltre la civiltà. Sarà una rocambolesca avventura piena di scontri e soprannaturali imprevisti.

Avrebbe avuto qualche ragion d’essere se fosse stato “wild” come chiosato da Cage, che lo ha annunciato come – citando testualmente – “il film più selvaggio a cui abbia mai preso parte”.

Prisoners of the Ghostland, invece, è un pasticciato e derivativo minestrone di “Fuga da New York”, “Mad Max” e svariate suggestioni orientali che non scuote o affascina per nulla, nonostante un paio di belle sequenze (cito quella dell’ingresso spettrale a Ghostland).

Questa volta ad affossare il risultato non è né l’istrionismo di Cage (più trattenuto che non in altri recenti film) né l’ironia cazzona (che ci regala in realtà un momento francamente spassoso: Cage che opta per la bicicletta e inizia a pedalare sulla strada deserta), quanto la mancata capacità di rielaborare immaginari pregressi.

Con quella cognizione visiva forzatamente pop che lo contraddistingue (vedere lo straniante e affascinante “Antiporno”), Sion Sono fa scontrare una moltitudine di generi con scarso gusto e nessuna originalità.

Un film colpevole di essere impersonale e superficiale come le proprie immagini nate vecchie.

Distribuito da Eagle Pictures, su licenza e produzione di Minerva Pictures, il Bluray di Prisoners of the Ghostland, offre un comparto tecnico all’altezza della situazione ma nessun contenuto speciale.

Il quadro video si mostra solido ben definito e dettagliato mentre sul versante audio troviamo due tracce in 5.1 DTD HD MA (Italiano e Originale). Entrambe le codifiche mostrano un buon bilanciamento tra i volumi e una pulizia del suono apprezzabile.

Extra: zero spaccato.