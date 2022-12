Precencias – Recensione del thriller/horror di Luis Mandoki

Precencias: Dopo una lunga assenza, Luis Mandoki torna alla regia cimentandosi con il genere thriller/horror con Precencias che è stato presentato in Italia al 40° Torino Film Festival, fuori concorso e nella sezione Crazies.

Victor (Alberto Ammann), giovane attore di successo, con un passato familiare traumatico, si reca nella tenuta di famiglia per seguirne la vendita insieme a sua moglie. Durante la prima notte in baita, la coppia viene attaccata: la donna rimane uccisa e l’uomo viene ricoverato in ospedale.

Dopo che la polizia ha chiuso il caso, Victor torna sul posto per portare avanti da solo le indagini. Questa ricerca lo porterà a combattere con vecchi demoni, fino al raggiungimento di una terribile verità.

Cosa funziona in Precencias

Dal punto di vista formale della regia Precencias è un ottimo esempio dell’esperienza di Luis Mandoki nel cinema e del suo interesse nei vari generi cinematografici e televisivi. Tecnicamente nulla è lasciato al caso: la fotografia è perfetta, la scelta dei colori freddi, la costruzione delle scenografie, la scelta della musica. Tutto è costruito ad arte per rendere l’ambientazione fortemente suggestiva.

Perché non guardare Precencias

Il problema di Precencias è la storia stessa: banale, già vista, perché sembra raccogliere elementi qua e là da precedenti film horror perdendo la sua identità; 120 minuti di girato sono anche troppo lunghi per l’indagine del protagonista, la sceneggiatura perde il suo ritmo movimentato e incalzante insieme a svariati pezzi della trama e alla caratterizzazione dei personaggi.

Prossimamente disponibile con 102 Distribution.

Regia: Luis Mandoki Con: Alberto Ammann, Yalitza Aparicio Anno: 2022 Durata: 110 min. Paese: Messico Distribuzione: 102 Distribution