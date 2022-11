Pompo la cinefila al cinema il 7 gennaio 2023 in collaborazione con Anime Click, Anime Tea Time, Monkey Milano

Pompo la cinefila: Dopo il successo della prima collaborazione, l’anime tratto dall’omonimo manga di Shogo Sugitani e nominato agli Annie Awards 2022 come miglior film indipendente, arriva al cinema sabato 7 gennaio 2023.

Anime Factory, AnimeClick, Anime Tea Time e Monkey Milano rinnovano la loro collaborazione con la stessa volontà di soddisfare le richieste del fandom e di approfondire tematiche della cultura anime, creando un secondo, imperdibile appuntamento per tutti i fan: Pompo, la cinefila sul grande schermo, per una sola proiezione: un nuovo, evento unico in tutti i sensi.

Grazie a queste realtà appassionate ed attive nel mondo dell’animazione giapponese, i fan saranno ancora una volta accontentati e potranno eccezionalmente godersi sul grande schermo la bellezza e le emozioni del film d’animazione diretto da Takayuki Hirao e acclamato ai principali festival di genere.

Il nuovo appuntamento è per sabato 7 gennaio 2023, dalle 17:00, presso il The Space Cinema-Milano Odeon.

Anche questa volta non mancheranno ospiti d’eccezione per rendere ancora più unico questo vero e proprio evento cinematografico. Andrea Fontana, critico cinematografico, saggista, scrittore e fumettista, e la Content Creator Virginia Gambatesa (Kafkanya) parteciperanno e incontreranno i fan in sala.

La presenza degli ospiti sarà fondamentale per rendere ancora più unico l’evento. Non si tratterà infatti solamente di una proiezione, ma ci saranno ben due panel di discussione, moderati da Gianluca, Italo e Paolo di Anime Tea Time. Prima della proiezione, il pubblico verrà introdotto alla visione del film con una presentazione dello stesso e del suo regista. A seguito della proiezione ci sarà inoltre un momento in cui saranno coinvolti direttamente gli ospiti, che forniranno al pubblico le loro impressioni sulla pellicola e parteciperanno ad una sessione di domande, moderate da Ironic74 di AnimeClick.

Per partecipare, i fan hanno la possibilità di acquistare i biglietti nei seguenti 4 tier, uno più prezioso ed esclusivo dell’altro, oltre all’acquisto del singolo biglietto cinema:

Tier 1: biglietto cinema + Locandina speciale a tiratura limitata (30 disponibili)

Tier 2: biglietto cinema + Limited Edition Blu-ray Anime Factory di Pompo, la cinefila (30 disponibili)

Tier 3: biglietto cinema + Ultralimited Edition Blu-ray Anime Factory di Pompo, la cinefila (50 disponibili)

Tier 4: biglietto cinema + Ultralimited Edition Blu-ray Anime Factory di Pompo, la cinefila + cena con ospiti e organizzatori (10 disponibili)

Anche per questa occasione, oltre alla consegna di un poster celebrativo dell’evento, Monkey Milano darà la possibilità ai partecipanti di acquistare le edizioni HV di Pompo, la cinefila ed altri titoli Anime Factory a condizioni esclusive, direttamente in sala.

Ai fan non resta quindi che assicurarsi il proprio posto, scegliendo il biglietto base o il proprio tier preferito, acquistando il biglietto qui: https://bit.ly/PompoLaCinefila_AlCinema

SINOSSI

Joelle Davidovich Pomponette, detta Pompo, è una talentuosa e affermata produttrice cinematografica che, tuttavia, ha l’aspetto di una ragazzina. La sua specialità sono i B-movie, pellicole che Pompo produce una dopo l’altra dagli studi di “Nyallywood”. Un giorno, però, il suo assistente Gene scopre un nuovo copione scritto da Pompo. Colpito dalla storia, il ragazzo la implora di realizzarne il film; Pompo accetta, ma ad una condizione: sarà Gene a doverlo dirigere! Nel frattempo, una ragazza di nome Natalie arriva in città sognando di fare l’attrice…

Anime Factory è orgogliosa di portare in Italia, IN ESCLUSIVA su FAN FACTORY e in Ultralimited Edition Blu-ray + 6 Special Cards + Book numerata 1.000 copie, un’altra perla dell’animazione giapponese contemporanea: Pompo, la cinefila. Tratto dall’omonimo manga di Shogo Sugitani pubblicato diventato famoso grazie al passaparola su internet e nominato al premio Manga Taisho 2018, il film è stato presentato e acclamato ai principali festival di genere e nominato agli Annie Awards 2022 come miglior film indipendente. Character design di Shingo Adachi (Sword Art Online).

CONTENUTI ESCLUSIVI ULTRALIMITED:

• Cofanetto Digipack con artwork esclusivo illustrato dal character designer del film Shingo Adachi

• 3 miniposter 30x40cm

• Book di 56 pagine con:

– Illustrazione di copertina originale dell’autore Shogo Sugitani

– Manga originale dell’autore Shogo Sugitani offerto come bonus al cinema [Prima parte – Seconda parte]

– Postscritto manga dell’autore Shogo Sugitani

– Tavola rotonda: Come è stato creato ‘Pompo, la cinefila’