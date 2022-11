PLAION PICTURES ha siglato un accordo per l’acquisizione di ANIME Ltd.

PLAION PICTURES, società sussidiaria tedesca di publishing cinematografico del gruppo PLAION, ha stipulato un accordo per acquisire il 100% delle azioni di Anime Ltd. dai suoi fondatori. L’azienda ha sede a Glasgow, nel Regno Unito, ed è specializzata nel marketing e nella distribuzione di animazione, musica e merchandising giapponesi.

Anime Ltd. è stata fondata da Cedric Littardi e Andrew Partridge alla fine del 2012 con l’obiettivo di offrire un’esperienza incentrata sui collezionisti di prodotti anime giapponesi. Oggi distribuisce contenuti d’animazione giapponese in tutti i canali rilevanti, inclusi i cinema, e vende i diritti di merchandising e musica giapponese nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti.

Stefan Kapelari, CEO di PLAION PICTURES ha dichiarato: “Diamo il benvenuto al team di Anime Ltd. nel nostro gruppo e non vediamo l’ora di unire le forze per consolidare la nostra posizione di key player nel marketing e nella distribuzione di contenuti giapponesi. Insieme, diventiamo un publisher paneuropeo con la capacità di fornire un servizio di distribuzione e marketing a 360 gradi ai nostri partner giapponesi.”

Andrew Partridge, MD e co-founder di Anime Ltd., ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di entrare a far parte del team di PLAION, con il quale abbiamo già collaborato con successo sia attraverso i nostri uffici francesi che scozzesi. Insieme, siamo in una posizione unica per fornire un approccio su misura e semplificato per la nostra attività in ciascuno dei territori chiave in Europa. Sono entusiasta delle opportunità di crescita rappresentate da questo accordo.“

Cedric Littardi, co-founder e membro del consiglio di Anime Ltd. ha affermato: ‘Sono felice di assistere al passo successivo di Anime Ltd. nel suo sviluppo per diventare un gruppo ancora più forte nell’ambito dell’intrattenimento con una visione chiara e una strategia promettente. Non vedo l’ora di poter sviluppare ulteriormente la nostra attività e svelare il pieno potenziale di Anime Ltd. per rendere i contenuti legati ai manga giapponesi ancora più popolari in Europa e nel mondo.”

Umberto Bettini, Country Manager di PLAION PICTURES e ANIME FACTORY per il territorio italiano commenta: “Grazie a questa acquisizione ritengo sia sempre più chiaro l’obiettivo del nostro piano strategico in merito al mercato Anime. Ritengo fondamentale, ai fini del nostro corretto posizionamento sul mercato europeo, il valore aggiunto che il team di Anime Ltd. sarà capace di portare nel gruppo”.

PLAION PICTURES è un player leader nel marketing e nella distribuzione di Anime nei territori di lingua tedesca e in Italia. Sul territorio italiano l’intera offerta anime della società viene distribuita attraverso l’etichetta ANIME FACTORY, che il 1° dicembre 2022 porterà nelle sale italiane l’attesissimo ONE PIECE FILM: RED (in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale).

Con Anime Ltd. che entra a far parte di PLAION PICTURES, il gruppo diventa un publisher paneuropeo di anime. Andrew Partridge fungerà da MD dell’azienda e sarà supportato da un consiglio composto da PLAION PICTURES e dai manager di Anime Ltd. La società continuerà ad operare con uffici a Glasgow, Parigi e San Francisco.