PARSIFAL ora disponibile in DVD e On Demand

PARSIFAL, l’opera cinematografica di Marco Filiberti, prodotta da Dedalus,è disponibile dal 3 novembre distribuita da CG Entertainment in Dvd e On Demand sulle piattaforme Prime Video, Apple TV, iTunes, Google Play, Chili, CG tv.

In occasione del lancio On Demand giovedì 3 novembre alle ore 21.00 PARSIFAL sarà trasmesso in diretta streaming gratuita come evento CG PREMIERE sulla piattaforma www.cgtv.it . L’evento è gratuito e ad accesso limitato: sarà possibile prenotarsi da questo indirizzo www.cgtv.it/premiere, previa registrazione e fino ad esaurimento delle disponibilità. Prima della diretta streaming, Marco Filiberti introdurrà l’opera agli spettatori; il video sarà trasmesso sulle pagine Instagram, Facebook e Youtube di CG.

Il nuovo luminoso percorso del “Parsifal” avrà il suo inizio il 28 ottobre con la pubblicazione del libro “Il Mistero Luminoso – il Parsifal di Marco Filiberti”, edito da De Luca Editori d’Arte e si snoderà attraverso la presentazione del volume congiuntamente alla proiezione del film in diverse città italiane (Arezzo, Firenze, Napoli e Roma).

Il volume che attraversa l’opera cinematografica “Parsifal”, scritta e diretta da Marco Filiberti, è a cura di Anton Giulio Onofri, si avvale di un ricco corredo di fotografie di Francesca Cassaro, insignite del premio come “Miglior serie fotografica di cinema” al prestigioso “Premio CliCiak Scatti di Cinema – Concorso Nazionale per Fotografi di Scena, XXV Edizione 2022”, e contiene interventi critici di Giovanni Bogani, Marco Filiberti, Anton Giulio Onofri, Luigi Pruneti e Paul Senhal.

Al Parsifal sono stati già dedicati due volumi: il primo, “Il mio Parsifal: inveramento di un mito” (Titivillus, 2020), indaga gli aspetti letterari e filosofici dell’opera, il secondo, “Il flusso Graalico” (Zecchini, 2021), ne scandaglia l’ambito musicale.

Questa terza pubblicazione, edita da De Luca Editori d’Arte, casa editrice di riferimento nel settore dell’arte e del cinema (prediletta da Franco Zeffirelli e da molti altri), è la più ambiziosa dal punto di vista grafico e viene interamente dedicata agli aspetti visivi del Parsifal, con particolare attenzione ai numerosi significati iconografici e iconologici espressi all’interno dell’opera cinematografica.

Il volume comprende, oltre agli interventi critici citati, le “note di lavoro” di Mauro Toscano, Livia Borgognoni e Daniele Gelsi, rispettivamente direttore della fotografia, scenografa e costumista del film.

“Il Mistero Luminoso – il Parsifal di Marco Filiberti” è un vero catalogo d’arte corredato da 160 fotografie a colori in alta definizione, un oggetto prezioso e transmediale che, in 200 pagine, abbraccia le arti tutte, dalla fotografia al cinema, dal teatro alla musica celebrata dall’opera wagneriana. Il testo è in due lingue, italiano e inglese, per accompagnare la sensuale opera di Marco Filiberti nel suo viaggio oltreconfine.