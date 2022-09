Only the Animals e Finale a Sorpresa sono ora disponibili in DVD & Blu-Ray

Lucky Red e PLAION Pictures sono felici di annunciare che ONLY THE ANIMALS – STORIE DI SPIRITI AMANTI e FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION sono ora disponibili in DVD e Blu-Ray.

ONLY THE ANIMALS – STORIE DI SPIRITI AMANTI, presentato durante le Giornate degli Autori alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è un ipnotico thriller con Valeria Bruni Tedeschi, diretto dal regista francese Dominik Moll e tratto dall’omonimo romanzo di Colin Neil.

A causa di una tempesta di neve notturna, l’auto di una donna viene rinvenuta sulla strada per l’altopiano di Causse Méjean e la polizia non sa da dove iniziare a indagare, perché non ha né piste né indizi. Il caso, però, vuole che cinque persone per svariati motivi, siano direttamente collegabili a Evelyne. Mentre si cerca di ricostruire ciò che è successo quella notte, vengono a galla cose mai dette e verità celate, che porteranno le forze dell’ordine a indagare lontano dall’innevato altopiano, là dove il sole batte forte, in Costa d’Avorio. Le vicende dei personaggi si intrecciano e il puzzle è molto difficile da ricomporre. Tutti nascondono un grande segreto… ma chi ha ucciso Evelyne Ducat?

Contenuti Extra: Only The Animals – Storie di spiriti amanti

Trailer

FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION è un’esilarante commedia sul mondo del cinema, con Penélope Cruz e Antonio Banderas, presentata in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Lola Cuevas, è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres. Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova.

Contenuti Extra: Finale a Sorpresa – Official Competition