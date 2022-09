Tutte la Novità Mustang di Agosto e Settembre in DVD e Bluray

Mustang Entertainment: Vi presentiamo tutti i titoli in arrivo in DVD e Bluray in arrivo nei mesi di Agosto e Settembre.

Novità

30 AGOSTO

LUNANA: IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO, l’emozionante storia di un giovane insegnante mandato nella più remota scuola del mondo, diretto da Pawo Choyning Dorji e candidato al premio Oscar® 2022 come Miglior Film Internazionale (in Dvd ed. CG/Officine Ubu e On Demand).

GLI IDOLI DELLE DONNE (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand): il ritorno di Lillo & Greg in una spassosa commedia degli equivoci con Corrado Guzzanti , Ilaria Spada, Francesco Arca, Daniela Piperno, Valerio Lundini, Maryna.

VETRO di Domenico Croce (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand): un thriller piscologico contemporaneo che affonda le radici in classici del genere come «La finestra sul cortile».

Bif&st Bari International Film Festival 2022, menzione speciale a Carolina Sala

La Famiglia ha bisogno di “fare pulizia”! Tutto può succedere in KOZA NOSTRA la black comedy di Giovanni Dota (in Dvd ed. CG/Adler e On Demand).

8 SETTEMBRE

LA CENA PERFETTA (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand), la commedia di Davide Minnella con Salvatore Esposito (Gomorra), Greta Scarano (Suburra) e Gianluca Fru (The Jackall) che mescola sapientemente suspense, azione ed un pizzico di romanticismo.

GAGARINE – PROTEGGIO CIO’ CHE AMI, il folgorante esordio di Fanny Litard e Jeremy Trouilh, un racconto sull’importanza di proteggere le nostre radici e ciò che si ama (in Dvd ed. CG/Officine UBU e On Demand).

Festival di Cannes: in Concorso

Film della Critica SNCCI

Roma Film Festival: Alice nella città, Menzione Premio Camera d’Oro, Miglior Colonna Sonora

Lumiere Awards 2022: Miglior Film

TRA DUE MONDI, uno sguardo penetrante sulla società di oggi e le sue contraddizioni nel mondo del lavoro, con l’attrice premio Oscar® Juliette Binoche, diretto dall’acclamato autore Emmanuel Carrère (in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand).

Cannes Film Festival 2021: Quinzaine des Realisateur

12° Rendez-Vous 20222: Film d’apertura

In SENZA FINE la regista Elisa Fuksas ci offre un ritratto inedito di una donna intemperante, sincera e senza freni, Ornella Vanoni (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

Festival di Venezia 2021: Evento Speciale Giornate degli Autori

TAPIRULAN segna il debutto alla regia di Claudia Gerini (in Dvd ed. Mustang/MFT): affrontare ciò che ci blocca è l’unica chiave per rimettere in moto la nostra vita. BI&FEST Bari International Film & TV Festival 2022

20 SETTEMBRE

Dai produttori di “Midsommar”, LAMB un horror soprannaturale ispirato a racconti popolari nordici, con la star Noomi Rapace (in Dvd ed. CG/Wanted).

Shortlist agli Oscar®: Miglior Film Internazionale

Cannes Film Festival 2021: Premio per l’originalità

PICCOLO CORPO l’acclamato film d’esordio di Laura Samani premiato con il David di Donatello (in Dvd ed. CG/Nefertiti).

Cannes Film Festival 2021, Semaine de La Critique

David di Donatello 2022: Miglior regista esordiente

Film della Critica SNCCI

Valeria Bruni Tedeschi è protagonista di un inedito triangolo sentimentale in GLI AMORI DI ANAIS di Charline Bourgeois-Tacquet (in Dvd ed. CG/Officine UBU e On Demand). Vivi l’amore. Vivi il desiderio. Vivi come Anaïs!

60° Semaine de la Critique, Cannes Film Festival 2021 – France

Odeon 2021: Prix Feuille d’Or Meilleure Bande Sonore

Tratto da una storia vera, IL MUTO DI GALLURA è un western ambientato nella Sardegna di fine ‘800, diretto da Mattero Fresi (in Dvd. Ed. CG/Fandango).

39° Torino Film Festival: In concorso

Riscoperte e Nuove Edizioni:

30 AGOSTO

Da NUOVO Master HD, ora in Dvd e Blu Ray (ed. CG/Grimaldi), il capolavoro di Petri con Franco Nero e Vanessa Redgrave, UN TRANQUILLO POSTO DI CAMPAGNA; l’edizione contiene interviste a Franco Nero e ad Ennio Morricone.

In occasione del 100° dalla nascita di Tognazzi, Mustang riscopre I COMPLESSI, una commedia ad episodi che vede Tognazzi insieme ad altri due grandi interpreti, Nino Manfredi e Alberto Sordi.

NUOVA VERSIONE RESTAURATA di RIEN NE VA PLUS – IL GIOCO È FATTO (in Dvd ed. CG/Raro Video/Minerva): un mix tra giallo e commedia con una magistrale Isabelle Huppert.

IL GIORNO DELLA CIVETTA di Damiano Damiani, tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia (in Dvd ed. Mustang/Medusa): un film di cruda attualità con Franco Nero e Claudia Cardinale.

8 SETTEMBRE

Grazie a Mustang Entertainment tornano disponibili: il capolavoro premiato con l’Oscar® IL GIARDINO DEI FINZIO CONTINI, tratto dal celebre romanzo di Giorgio Bassani e diretto da Vittorio De Sica; il thriller con James Belushi DIMENTICARE PALERMO di Francesco Rosi; IL PROFETA di Dino Risi, ripubblicato in occasione del 100° anniversario dalla nascita di Vittorio Gassman. Tra gli altri segnaliamo anche le commedie cult CAMERIERI di Leone Pompucci e GALLO CEDRONE di e con Carlo Verdone.

20 SETTEMBRE

Da NUOVO Master HD torna disponibile il film che ha segnato la rinascita della commedia all’italiana e ha svelato il talento di Paolo Virzì OVOSODO (in Dvd ed. Mustang/RTI); tra gli extra un’intervista inedita a Paolo Ruffini.

Torna disponibile ZORA LA VAMPIRA (in Dvd ed. Mustang/RTI), il film che ha rivelato il genio anticonformista dei Manetti (“Diabolik”, “Song’e Napule”, “L’ispettore Coliandro”).

Il capolavoro di Michelangelo Antonioni con Alida Valli e Steve Cochran IL GRIDO (in Dvd ed. Mustang/MEDUSA).

EDIPO RE torna disponibile in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (in Dvd ed. Mustang/Medusa).

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film novita’ CG/Officine Ubu Lunana – Il villaggio alla fine del mondo Pawo Choyning Dorji in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lunana-il-villaggio-alla-fine-del-mondo/f60292/ novita’ CG/Vision Gli idoli delle donne Lillo & Greg \ Eros Puglielli in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/gli-idoli-delle-donne/f60299/ novita’ CG/Vision Vetro Domenico Croce in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/vetro/f60300/ novita’ CG/Adler Koza Nostra Giovanni Dota in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/koza-nostra/f60302/ novita’ CG/Adler La scuola degli animali magici Gregor Schnitzler in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-scuola-degli-animali-magici/f60242/ riscoperte CG/Grimaldi Un tranquillo posto di campagna Elio Petri VERSIONE RESTAURATA In Dvd e Blu Ray e On Demand https://www.cgentertainment.it/film-dvd/un-tranquillo-posto-di-campagna/f60259/ riscoperte Mustang/Medusa Il giorno della civetta Damiano Damiani in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-giorno-della-civetta/f23349/ riscoperte Mustang/Medusa El Alamein Guido Malatesta in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/el-alamein/f23312/ 100° Tognazzi Mustang/Medusa I complessi Dino Risi \ Franco Rossi \ Luigi Filippo D’Amico in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/i-complessi/f23348/ riscoperte Mustang/Medusa Bravissimo Luigi Filippo D’Amico in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/bravissimo/f23347/ riscoperte CG/Raro Video Rien ne va plus – Il gioco è fatto Claude Chabrol VERSIONE RESTAURATA in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/rien-ne-va-plus-il-gioco-e-fatto/f33465/ riscoperte Mustang/Medusa Stanno tutti bene Kirk Jones In Dvd e Blu Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/stanno-tutti-bene/f23351/ riscoperte Mustang/Medusa Quando tutto cambia Helen Hunt in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/quando-tutto-cambia/f23350/ riscoperte Mustang/Medusa The Hitcher – Un passaggio per l’inferno Dave Meyers (II) in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/the-hitcher-un-passaggio-per-linferno/f23311/

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film novita’ CG/Vision La Cena Perfetta Davide Minnella in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-cena-perfetta/f60296/ novita’ CG/Officine Ubu Gagarine – Proteggi ciò che ami Fanny Litard \ Jeremy Trouilh in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/gagarine-proteggi-cio-che-ami/f63007/ novita’ CG/Teodora Tra due mondi Emmanuel Carrère in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/tra-due-mondi/f60303/ novita’ Mustang/I Wonder Senza fine Elisa Fuksas in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/senza-fine/f23366/ novita’ Mustang/ Milano Talent Factory Tapirulàn Claudia Gerini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/tapirulan/f23365/ novita’ CG/Draka Away Gints Zilbalodis in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/away/f60304/ riscoperte Mustang/RTI Le vie del Signore sono finite Massimo Troisi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/le-vie-del-signore-sono-finite/f3251/ riscoperte Mustang/RTI Auguri professore Riccardo Milani in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/auguri-professore/f2423/ riscoperte Mustang/RTI Gallo cedrone Carlo Verdone in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/gallo-cedrone/f0007/ riscoperte Mustang/RTI Camerieri Leone Pompucci in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/camerieri/f3057/ riscoperte Mustang/Medusa Il giardino dei Finzi Contini Vittorio De Sica in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-giardino-dei-finzi-contini/f23370/ 100° Gassman Mustang/RTI Il profeta Dino Risi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-profeta/f20927/ riscoperte Mustang/RTI Dimenticare Palermo Francesco Rosi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/dimenticare-palermo/f2808/ riscoperte Mustang/RTI Squillo Carlo Vanzina in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/squillo/f21059/

