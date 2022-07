Nippon Shock Magazine è finalmente realtà corri in Edicola

Nippon Shock Magazine: Nippon Shock Edizioni riporta in edicola le amate riviste dedicate all’animazione e manga giapponesi, un progetto ambizioso al tempo del web ma con un’idea editoriale ben precisa e tante soprese.

In un momento come quello attuale, in cui il manga ha catturato l’attenzione popolare, godendo di un successo di pubblico e di vendite Nippon Shock Edizioni ha deciso di creare una nuova rivista mensile, al fine di rispondere alle numerose richieste che arrivavano dagli appassionati, orfani da anni di una pubblicazione cartacea che soddisfacesse il bisogno di lettura tradizionale su carta.

Nasce così NIPPON SHOCK MAGAZINE, mensile di informazione manga, anime, cosplay, musica, film interviste e cultura pop a sfondo nipponico.

Sarà diretta da un nome noto del panorama editoriale di settore, Davide Castellazzi, scrittore prolifico e collaboratore già di grandi case editrici, che porta con sé tutta l’esperienza di un conoscitore profondo del mondo giapponese, sia reale che fantastico.

La rivista, ovviamente, non vuole essere un doppione cartaceo dei principali blog di settore, in grado di soddisfare una ricerca veloce e immediata di informazioni. Nippon Shock Magazine punta, infatti, a ritagliarsi uno spazio come contenitore di approfondimenti su tutto il panorama pop giapponese. Ovviamente manga e anime costituiscono la fatta principale di contenuti, curati dalle principali firme di settore come lo stesso Castellazzi, Andrea Dentuto e Cristina D’Auria, Mario Rumor, Francesco Chiatante, Germano Massenzio, e molti altri che si alterneranno alla pubblicazione.

Proprio per offrire qualcosa di diverso rispetto al web, Nippon Shock Magazine sarà costituita da 144 pagine divise in due metà, o due parti, con due diverse copertine: Sezione Rivista e Sezione Manga.

1 – La Sezione Rivista si legge all’occidentale, costituita da articoli e redazionali illustrati a colori, e che godrà di una sua copertina.

2 – Girando la rivista il lettore si troverà tra le mani una rivista contenitore di Manga con una propria copertina e lettura alla giapponese.

I Manga sono selezionati tra autori emergenti e altri decisamente esperti del panorama giapponese dallo stesso Davide Castellazzi; Nippon Shock Magazine presenterà, quindi, materiali inediti, permettendo la scoperta di artisti altrimenti non conosciuti al pubblico italiano.

Dunque, il lettore si troverà tra le mani due riviste in una. L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze del collezionista e dell’appassionato attraverso una rivista da collezione moderna, completa e “trasversale” a tutti i gusti.

Nippon Shock Magazine avrà cadenza mensile e si potrà acquistare sia in fumetteria che in edicola. Il primo numero è ora in Edicola al prezzo di €9,90.

Con questa iniziativa “la Casa Editrice con il marchio del Ronin” si pone al centro di un progetto editoriale ambizioso quanto rispettoso della cultura che questa forma d’arte riveste oggi.

NIPPON SHOCK MAGAZINE VI ASPETTA IN EDICOLA PER FARVI SENTIRE PARTE DI UN MONDO DI SOGNI e DISEGNI.

Iniziate ad allertare da subito il Vostro rivenditore di fiducia (edicola o fumetteria).