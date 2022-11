Ninjababy – Non è semplice essere incinta nel film di Yngvild Sve Flikke – Recensione

Ninjababy: Una commedia sulla maternità inaspettata, sul solco di Juno. Premiato al SXSW e agli Efa 2021 come miglior commedia.

In Ninjababy, Rakel (Kristine Thorp), 23 anni, deve ancora decidere cosa farà da grande, ma intanto scopre di aspettare un bambino. Totalmente inatteso. Totalmente indesiderato. Oltretutto scopre di aspettarlo già da sei mesi, ha quindi nessuna alternativa se non portare a termine la gravidanza e poi decidere cosa fare.

Attorno a lei, si creerà una galassia inaspettata di affetto e vicinanza, ma anche complicazioni.

Cosa funziona in Ninjababy

Il film di Yngvild Sve Flikke affronta una tematica tabù: la mancanza di spirito materno di alcune donne. O meglio, la necessità, naturale e umana, di mantenere la propria individualità e il proprio essere e non diventare solo una madre dopo una gestazione.

Una commedia così graffiante era possibile, per questioni culturali, solo nei paesi nordici, anche se sulla carta il tema della maternità difficile lo aveva portato Elena Ferrante con La figlia oscura, poi tradotto per il cinema da Maggie Gyllenhall nel film The Lost Daughter.

Tre latitudini, lo stesso sentimento. Fatto che testimonia la necessità di spostarsi dall’ottimismo di Juno, ma che punta l’obiettivo sulla protagonista, sull’essere libera e non solo “perduta”. Il personaggio ben interpretato dalla protagonista Kristine Thorp è empatico e semplice. Ad abbellire la storia, ci sono delle animazioni divertenti che materializzano il feto che cresce nella pancia di Rakel.

Perché non guardare Ninjababy

Questo film non è affatto scontato e sebbene la linea della storia sembri portare da una parte, non sarà la direzione definitiva. Non bisogna essere delusi però, perché gli equivoci e le complicazioni della vita di Rakel non impediscono a questa pellicola di essere un film leggero e godibile.

Il film è in sala dal 13 ottobre grazie a Tucker Film.

Regia: Yngvild Sve Flikke Con: Kristine Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Christine Dietrichson, Silya Nymoen Anno: 2021 Durata: 103 min. Paese: Norvegia Distribuzione: Tucker Film