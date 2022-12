Nessuno Deve Sapere – Le difficoltà e la solitudine di chi vive in isolamento – Recensione

Nessuno deve sapere: il regista belga Bouli Lanners, recentemente apprezzano in “La Notte del 12” e che in questa occasione si ritaglia anche la parte del protagonista, porta in sala una pellicola sentimentale dall’atmosfera intima, restituendo la malinconica solitudine e la difficoltà di comunicazione di chi vive in isolamento.

Philippe Haubin (Bouli Lanners)è un cinquantenne solitario che ha lasciato il Belgio per vivere una vita da agricoltore in una ventosa isola scozzese. Un’ isola in cui i suoi abitanti vivono di rituali e convenzioni nella quale Philippe sembra aver trovato la tranquillità dopo aver chiuso con il suo passato complicato.

Durante il lavoro viene colpito da un ictus e perde la memoria. Una volta dimesso scopre che Millie (Michelle Fairley), la figlia del suo datore di lavoro, era la sua amante la quale si dedica teneramente alla sua ripresa.

Philippe riscopre con la donna la dolcezza dell’amore e scopre una nuova dimensione della vita, anche grazie alla vicinanza con l’esperienza della morte.

Cosa funziona in Nessuno Deve Sapere

Una insoltita lentezza pervade questa insusuale pellicola drammatica, costruita più di sguardi e atmosfere che di dialoghi. Una ambientazione fatta di assenze, mancanza di comunicazione, isolamento e conformismo, nel quale anche la nascita di una normalissima storia d’amore deve difendersi dagli sguardi altrui.

Ma pur in un contesto così arido per certi versi la forza propulsiva dell’eros è ciò che guarisce e dà senso all’esistenza, riuscendo a rappresentare per entrambi la forza vitale in grado di portare una importante trasformazione interiore.

Pervaso da una profonda dolcezza, Nessuno Deve Sapere è una insolità pellicola sentimentale che lontano da ciò che usale e patinato sa restinuire la genuina bellezza di un sentimento autentico.

Perchè non guardare Nessuno Deve Sapere

Costruito sulla forza espressiva della sua isolata ambientazione e dei suoi burberi abitanti trasmette con intensità la forza espressiva di tutto il non detto e di ciò che rimane inespresso ma potrebbe deludere coloro che si attendono un potente climax emotivo.

Nessuno Deve Sapere è in uscita nelle sale italiane il 1 Dicembre 2022 con Kitchen Film.

Regia: Bouli Lanners Con: Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still, Cal Macaninch, Clovis Cornillac, Julian Glover, Julanne Chidi Hill, Donald Douglas (III), Therese Bradley Anno: 2022 Durata: 99 min. Paese: Francia, Belgio, Gran Bretagna Distribuzione: Kitchen Film