Dario Argento e i fratelli d’Innocenzo nelle uscite HV Mustang di Maggio

Mustang Entertainment: I Fratelli D’innocenzo, Dario Argento, Pasolini e tutte le Novità di Maggio in DVD e Bluray.

Novità

DAL 10 MAGGIO

AMERICA LATINA dei Fratelli D’Innocenzo (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital): un thriller sorprendente dai registi de “La terra dell’abbastanza” e “Favolacce“, con Elio Germano.

Festival di Venezia 2021, in concorso

BELLI CIAO di Gennaro Nunziante (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital): la commedia campione di incassi da oltre 3 Milioni al Box Office. Con l’irreverente duo comico, Pio e Amedeo, mattatori della risata in tv e al cinema!

Su Amazon.it è disponibile l’edizione esclusiva contenente una CARD AUTOGRAFATA da Pio e Amedeo.

AI CONFINI DEL MALE di Vincenzo Alfieri (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital). Un piccolo paese. Due ragazzi scomparsi. Due uomini di legge alle prese con un’indagine. E un orrore che sembra emergere nuovamente dal passato! Dal romanzo “Il confine” di Giorgio Glaviano.

LA SIGNORA DELLE ROSE di Pierre Pinaud, con Catherine Frot (in Dvd ed. Mustang/I Wonder): una storia di lotta e rivincita al femminile. 67° Taormina Film Festival 2021

DAL 24 MAGGIO

In Dvd e Blu Ray (ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital) OCCHIALI NERI il film che ha segnato l’atteso ritorno del maestro del brivido, Dario Argento! 72° Berlinale 2022: Berlinale Special Gala

L’esordio alla regia del cantautore FABRIZIO MORO, già vincitore del Festival di Sanremo, GHIACCIO (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital): una storia di amicizia, riscatto e speranza con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni.

La storia vera del fondatore di Open Arms, Oscar Camps (in Dvd ed. CG/Adler): OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE di Marcel Barrena. Un film che non vuole giudicare, ma spingere ognuno di noi ad interrogarsi sul proprio ruolo nella società. Il vincitore della Festa del Cinema di Roma 2021 Premio del Pubblico.

Prodotto da MARTIN SCORSESE, QUEL GIORNO TU SARAI di Kornél Mundruczó, ripercorre la storia di una famiglia nell’arco di tre generazioni, confrontandosi con l’eredità della Shoah (in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital). Cannes Film Festival 2021: Selezione Ufficiale

E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE (in Dvd ed. CG/Vision): dopo “La mafia uccide solo d’estate” e “In guerra per amore” Pif torna alla regia con una commedia che critica la nostra società, governata da algoritmi! Festa del Cinema di Roma 2021

Il secondo capitolo della saga comica di spionaggio con Jean Dujardin diretta da Michel Hazanavicius (“The Artist”): AGENTE SPECIALE 117 A SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – MISSIONE RIO (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

Riscoperte e Nuove Edizioni:

DAL 10 MAGGIO

Grazie a Mustang tornano disponibili: il thriller cult MORTE IN VATICANO di Marcello Aliprandi tratto dal romanzo di Maurice Serrault e Max Savigny, con Terence Stamp e Fabrizio Bentivolgio; l’edizione contiene un’intervista inedita a Tiziana Lupi, giornalista vaticanista, a cura di Marco Spagnoli; l’edizione a doppio disco de IL TE’ NEL DESERTO di Bernardo Bertolucci; il cult di Paolo Virzì LA PRIMA COSA BELLA con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli.

DAL 24 MAGGIO

L’AVVENTURA (in Dvd ed. Mustang/Medusa) il film con Monica Vitti che rappresenta il primo titolo della trilogia di Antonioni cui seguirono “La notte” e “L’eclissi”.

Tornano disponibili l’edizione speciale a 2 DVD di MALENA di Tornatore (in Dvd ed. Mustang/Medusa) e la commedia cult piena di trovate divertenti con l’esplosiva coppia Pozzetto – Greggio, INFELICI E CONTENTI, accompagna negli extra da interviste a Ezio Greggio e al regista Neri Parenti (in Dvd ed. Mustang).

100 Pasolini:

Il 2022 è l’anno in cui in tutta Italia si celebrarono con grandi mostre, eventi e retrospettive i 100 anni dalla nascita di uno tra più grandi intellettuali, scrittori e registi, Pier Paolo Pasolini.

Grazie a Mustang tornano disponibili

dal 10 MAGGIO in Dvd ROGOPAG (ed. Mustang/Medusa), opera ad episodi di cui resta memorabile “La ricotta” a firma di Pasolini;

dal 24 MAGGIO in Dvd UCCELLACCI E UCCELLINI (ed. Mustang/Medusa), il film che valse a Totò il Nastro d’argento e la Menzione speciale al Festival di Cannes.

SEGUE SOTTO LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

USCITE 10 MAGGIO:

