Mustang – Tutte le novità in DVD e Bluray di Marzo

Scopriamo insieme le novità e le riscoperte in DVD e Bluray in arrivo il 10 e il 22 marzo distribuite da Mustang Entertainment.

Novità:

Disponibili dal 10 Marzo:

Il maestro Silvio Soldini ambienta a Milano un inedito noir sentimentale con Kasia Smutniak: 3/19 (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital).

Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly e Jean Reno nell’adattamento dell’omonimo romanzo sentimentale di Amanda Sthers, PROMISES (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital). Festa del Cinema di Roma, Selezione Ufficiale 2021

Tre storie sulla fortuna e sull’amore: IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA (in Dvd ed. CG/Tucker) di Ryûsuke Hamaguchi, regista di “Drive My Car” (miglior film straniero ai Golden Globe 2022 e candidato a a 4 premi Oscar). ORSO D’ARGENTO AL FESTIVAL DI BERLINO 2021

Da una storia vera, SOTTO LE STELLE DI PARIGI di Claus Drexel con Catherine Frot, una fiaba per tutta la famiglia, capace di far sognare (in Dvd ed. CG/Ubu).

L’ACQUA L’INSEGNA LA SETE – STORIA DI CLASSE di Valerio Jalongo: un ritratto intimo del destino di un gruppo di ragazzi, tra pentimenti e sogni (in Dvd ed. CG/Amaeuropa e On Demand su CG Digital).

51° Visions du Réel 2020 – 22° Festival Internazionale Inventa un Film: Miglior film, Miglior Sceneggiatura – 6° Festival Internazionale Visioni dal Mondo: Miglior Film.

Disponibili dal 22 Marzo:

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO il nuovo film di Joachim Trier (“Thelma”, “Segreti di Famiglia”) acclamato dalla stampa e definito l’Amelie del nuovo millennio (in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital). PALMA D’ORO PER LA MIGLIORE ATTRICE AL FESTIVAL DI CANNES 2021.

CANDIDATAO A 2 PREMI OSCAR 2022 come MIGLIOR FILM IN LINGUA STRANIERA e MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE.

Toni Servillo e Silvio Orlando, sospesi in un carcere ottocentesco in dismissione, sono gli straordinari interpreti di ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital).

78° Festival di Venezia 2021- Film della Critica SNCCI 2021

LA PADRINA – PARIGI HA UNA NUOVA REGINA di Jean-Paul Salomé:Isabelle Huppert a capo di un’organizzazione criminale a Parigi (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL di Won-Tae Lee, un action adrenalinico che cita Sergio Leone con Don Lee, protagonista di Train to Busan e di Eternals (in Dvd ed. CG/Tucker e On Demand su CG Digital).

VAN GOGH – I GIRASOLI di David Bickerstaff: è uno dei pittori che più ha saputo influenzare la contemporaneità. Le diverse versioni di uno dei dipinti più celebri di Vincent Van Gogh, i Girasoli, rappresentano ancora oggi un mistero. Il film affronta queste e altre domande attraverso un viaggio che parte da Amsterdam per arrivare fino a Tokyo, Philadelphia, Londra e Monaco. (in Dvd ed. CG/Adler e On Demand su CG Digital).

Riscoperte, Nuove Edizioni e i Film per la Prima Volta in Home Video

Disponibili dal 10 Marzo:

EUROPA DI NOTTE di Alessandro Blasetti DA NUOVO MASTER IN ALTA DEFINIZIONE, un viaggio nei più celebri teatri di varietà e tabarins internazionali. Nastro d’Argento per la miglior fotografia. Film Pubblicato nella collana “La cineteca di Gianni Canova” (in Dvd ed. Mustang).

IL CASO MORO di Giuseppe Ferrara in una nuova edizione da MASTER IN ALTA DEFINIZIONE il film che valse l’Orso D’Argento a Gian Maria Volonté; con approfondimento sul film a cura di Andrea Purgatori (in Dvd ed. Mustang).

Disponibili dal 22 Marzo:

ATTENTATO AI TRE GRANDI, il raro CULT di spionaggio firmato da Umberto Lenzi (in Dvd ed. CG).

UN AMORE A ROMA, un ritratto inedito della capitale firmata da uno dei più grandi registi della storia del nostro cinema, Dino Risi (in Dvd ed. CG).

USCITE 10 MARZO:

novita’ CG/Vision .3/19 Silvio Soldini in Dvd e On Demand su CG digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/319/f60238/ novita’ CG/Vision Promises Amanda Sthers in Dvd e On Demand su CG digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/promises/f60237/ novita’ CG/Tucker Il gioco del destino e della fantasia Ryûsuke Hamaguchi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-gioco-del-destino-e-della-fantasia/f60239/ novita’ CG/Officine Ubu Sotto le stelle di Parigi Claus Drexel in Dvd e On Demand su CG digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/sotto-le-stelle-di-parigi/f63006/ novita’ CG/Amaeuropa L’acqua l’insegna la sete – Storia di classe Valerio Jalongo in Dvd e On Demand su CG digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lacqua-linsegna-la-sete-storia-di-classe/f60224/ riscoperte Mustang/Rti Europa di notte Alessandro Blasetti in Dvd da Nuovo Master HD https://www.cgentertainment.it/film-dvd/europa-di-notte/f23298/ riscoperte Mustang/Rti Il caso Moro Giuseppe Ferrara in Dvd da Nuovo Master HD https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-caso-moro/f3051/ riscoperte Mustang/Medusa Onora il padre e la madre Sidney Lumet in Dvd e Blu Ray https://www.cgentertainment.it/film-dvd/onora-il-padre-e-la-madre/f23238/ riscoperte Mustang/Medusa Io e te Bernardo Bertolucci in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/io-e-te/f23304/ riscoperte Mustang/Medusa Zombies – La vendetta degli innocenti J. S. Cardone in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/zombies-la-vendetta-degli-innocenti/f23301/ riscoperte Mustang/Medusa Caccia al tesoro Carlo Vanzina in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/caccia-al-tesoro/f23293/ riscoperte CG/Cattleya Non ti muovere Sergio Castellitto in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/non-ti-muovere/f60232/ serie tv CG/Taodue R.I.S. – Delitti imperfetti – 3° Stagione Alexis Sweet \ Pier Belloni Box 6 Dvd https://www.cgentertainment.it/novita/

USCITE 22 MARZO: