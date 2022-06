Mustang – Tutte le novità di Giugno in DVD e Bluray

Tutte le Novità in DVD e Bluray distribuite a Giugno da Mustang Entertainment

Novità

7 GIUGNO

Amore, famiglia, segreti e bugie convivono in un emozionante thriller dei sentimenti, AFTER LOVE di Aleem Khan(in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital). Cannes Film Festival 2021: Settimana della Critica – Festa del Cinema di Roma 2021, BAFTA 2022: Miglior attrice protagonista – British Independent Film Awards 2022: 6 Premi

AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – ALLERTA ROSSA IN AFRICA NERA (in Dvd ed. Mustang/I Wonder): un nuovo capitolo della spy story comica con il Premio Oscar Jean Dujardin nei panni di un improvvisato 007. Una produzione da 19 milioni di budget con la regia di Nicolas Bedos (La belle époque). Festival di Cannes 2021, Evento di chiusura

LA NOTTE PIU’ LUNGA DELL’ANNO di Simone Aleandri con Ambra Angiolini, Mimmo Mignemi, Luigi Fedele, Nicolò Galasso, Massimo Popolizio, Alessandro Haber: quattro vicende personali si intrecciano nella notte della resa dei conti, sullo sfondo della provincia italiana (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital). 39° Torino Film Festival 2021: Official Selection

Liberamente ispirato alla storia della West-Eastern Divan Orchestra creata da Daniel Baren- boim e Eduard Said, CRESCENDO #MAKEMUSICNOTWAR di Dror Zahavi è un inno al potere della musica e alla sua capacità di creare ponti anche dove ogni comunicazione tra le parti sembra impossibile (in Dvd ed. CG/Satine e On Demand su CG Digital). Premio Onorario Cinema per la Pace 2020 – San Diego Film Festival 2020: Miglior Film

21 GIUGNO

Dai creatori di “You’re next” e “Orphan” SEANCE – PICCOLI OMICIDI TRA AMICHE di Simon Barrett (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler): un high school horror tinto di giallo anni ’70, un cocktail micidiale! Con l’attrice e modella Suki Waterhouse, nuova scream queen!

La commedia dissacrante I CASSAMORTARI (in Dvd ed. CG/Visione On Demand su CG Digital): terza regia per Claudio Amendola che torna dietro la macchina da presa dopo “La mossa del pinguino” e “Il Permesso”, con un cast stellare che comprende Piero Pelù!

Dai creatori de “La mia vita da Zucchina”, un’avventura divertente, colorata e coraggiosa, LIZZY E RED – AMICI PER SEMPRE (in Dvd ed. CG/Adler): un film di animazione per tutta la famiglia con protagonisti due nemici per natura, una volpe e un topolino. Festa del Cinema di Roma 2021, Alice nella città – Premi César 2022: Nomination – European Film Awards 2021: Nomination

Nasce la commedia drammenziale, la variante comica che ti contagerà dalle risate: DIO È IN PAUSA PRANZO di e con Michele Coppini (in Dvd ed. Mustang). Una commedia intelligente per riflettere e sorridere sugli effetti della pandemia. Il film segna il ritorno al cinema di Athina Cenci.

Riscoperte e Nuove Edizioni

DAL 7 GIUGNO

In un imperdibile Box da collezione da 3 Dvd o da 3 Blu Ray, la trilogia cult di Andrew Lau e Alan Mak che ha ispirato Scorsese, INFERNAL AFFAIRS (ed. CG/Tucker/Far East).

Sei grandi maestri del cinema (Godard \ Indovina \ Bolognini \ De Broca \ Autant-Lara \ Pfeghar) dirigono un cast al femminile strepitoso in sei episodi per raccontare “il mestiere più vecchio del mondo”: L’AMORE ATTRAVERSO I SECOLI in Dvd da Master in alta definizione (ed. Mustang/Medusa).

Grazie a Mustang tornano disponibili due commedie di Luigi Zampa: BELLO, ONESTO EMIGRATO AUSTRALIA SPOSEREBBE COMPAESANA ILLIBATA, con Alberto Sordi e Claudia Cardinale, e ANNI RUGGENTI, con Nino Manfredi (ed. Mustang/ Medusa).

Dalla prestigiosa library Grimaldi CG pubblica PER LA PRIMA VOLTA IN DVD OCEANO, il film introvabile di Folco Quilici, il celebre documentarista, giornalista e scrittore.

DAL 21 GIUGNO

Mustang propone per la prima volta in DvdQUATTRO BRAVI RAGAZZI, il cult di Claudio Camarca con Michele Placido finora inedito che ritrae una gioventù bruciata dell’Italia di inizio anni ’90.

Alberto Sordi è protagonista della commedia grottesca di Dino Risi, IL VEDOVO, e della commedia di Nanni Loy, DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO (ed. Mustang/Medusa).

Grazie a Surf Film CG pubblica in Dvd due grandi classici da tempo assenti dal mercato: IL RIPOSO DEL GUERRIERO di Roger Vadim con Brigitte Bardot e l’esordio del maestro Franco Zeffirelli, CAMPING, con Nino Manfredi.

USCITE DEL 7 GIUGNO:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film novita’ CG/Teodora After Love Aleem Khan in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/after-love/f60276/ novita’ CG/Vision La notte più lunga dell’anno Simone Aleandri in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-notte-piu-lunga-dellanno/f60258/ novita’ Mustang/I Wonder Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allerta rossa in Africa Nera Nicolas Bedos in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/agente-speciale-117-al-servizio-della-repubblica-allerta-rossa-in-africa-nera/f23328/ novita’ CG/Satine Crescendo – #makemusicnotwar Dror Zahavi in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/crescendo-makemusicnotwar/f60279/ novita’ CG/Tucker/Far East The Gangster, The Cop, The Devil Won-Tae Lee in Blu Ray (Dvd già disponibile) riscoperte CG/Tucker/Far East Collezione “Infernal Affairs” BOX 3 Blu Ray / BOX 3 Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/collezione-infernal-affairs/f60283/ riscoperte Mustang/Medusa L’amore attraverso i secoli Godard \ Indovina \ Bolognini \ De Broca \ Autant-Lara \ Pfeghar Dvd da Master HD https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lamore-attraverso-i-secoli/f23329/ riscoperte Mustang/Medusa La passione turca Vicente Aranda in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-passione-turca/f20852/ riscoperte Mustang/Medusa Bello, onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata Luigi Zampa in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/bello-onesto-emigrato-australia-sposerebbe-compaesana-illibata/f23331/ riscoperte Mustang/Medusa Anni ruggenti Luigi Zampa in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/anni-ruggenti/f23295/ riscoperte Mustang/Medusa Un tè con Mussolini Franco Zeffirelli in Dvd riscoperte CG/Grimaldi Oceano Folco Quilici per la prima volta in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/oceano/f60278/

USCITE DEL 21 GIUGNO