Mustang – Tutte le novità di Febbraio in DVD e Bluray

Scopriamo insieme tutte le novità e le riscoperte in DVD e Bluray in uscita l’8 e il 22 febbraio distribuite da Mustang Entertainment

Novità:

8 FEBBRAIO

Presentato al GIFFONI FILM FESTIVAL e premiato in tutto il mondo arriva GLASS BOY di Samuele Rossi, una storia di amicizia e di avventura per tutta la famiglia (in Dvd ed. CG/Minerva).

Nastri d’Argento 2021: Nomination come Miglior attrice a Loretta Goggi.

Valeria Golino è protagonista di un noir sullo sfondo di una Roma inedita in OCCHI BLU, esordio alla regia dell’attrice Michela Cescon (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

Jake Clennell con IYENGAR IL MAESTRO DI YOGA ripercorre la vita e soprattutto gli insegnamenti di una

delle personalità mondiali dello yoga (in Dvd ed. CG/Wanted). “Un film fondamentale per chi pratica yoga.” Craig Takeuchi

Björn Andrésen, attore scoperto da Visconti per “Morte a Venezia”, si racconta in IL RAGAZZO PIU’ BELLO DEL MONDO di Kristina Lindström e Kristian Petri (in Dvd ed. CG/Wanted e On Demand su CG Digital). Sundance Film Festival 2021, Selezione Ufficiale.

22 FEBBRAIO

Dalla pluripremiata autrice di “Tomboy”, “Ritratto della giovane in fiamme” e “La mia vita da zucchina” il nuovo film di Céline Sciamma, PETITE MAMAN, Miglior Film Alice nella città, Festa del cinema di Roma 2021 (in Dvd ed. CG/Teodora e già On Demand su CG Digital).

SIBYL – LABIRINTI DI DONNA, commedia entusiasmante e piena di brio diretta da Justine Triet, che ricorda l’ironia del miglior Woody Allen, con Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos e il compianto Gaspard Ulliel (in Dvd ed. CG/Valmyn e On Demand su CG Digital). 72° Cannes Film Festival, Selezione Ufficiale.

La nascita e lo sviluppo del bizzarro rapporto tra Barbora, un’artista, e Karl, il ladro che ha rubato i suoi quadri. LA PITTRICE E IL LADRO di Benjamin Ree (in Dvd ed. CG/Wanted e On Demand su CG Digital).

Sundance Film Festival 2020: Premio speciale della giuria – BFI London Film Festival 2020: Miglior Film Documentario – Oscar® 2021: Shortlist per il Miglior Film Documentario

Antonio Banderas nel thriller BEYOND THE EDGE: una lotta contro la magia sul banco di gioco di un casinò(in Dvd ed. CG/Alder).

Riscoperte, Nuove Edizioni e Film per la prima volta in Home Video

8 FEBBRAIO

Grazie a Surf Film CG entertainment pubblica il classico da Oscar ® di De Sica con la coppia Loren-Mastroianni IERI, OGGI, DOMANI in una nuova edizione da master HD in Dvd e PER LA PRIMA VOLTA IN BLU RAY.

Scopriamo tutte le sfumature dell’amore attraverso una proposta variegata di film disponibili alle soglie di San Valentino: PER LA PRIMA VOLTA IN DVD Mustang propone IN ITALIA SI CHIAMA AMORE diVirgilio Sabel, una carrellata di episodi di cronaca che raccontano diverse sfaccettature dell’amore all’italiana; torna disponibile in una NUOVA EDIZIONE da MASTER HD PENSAVO FOSSE AMORE E INVECE ERA UN CALESSE di Massimo Troisi, accompagnato negli extra da un’intervista a Mauro Berardi storico produttore di Troisi (in Dvd ed. Mustang); da una novella di Giovanni Verga, Gabriele Lavia dirige Raoul Bova e Monica Guerritore nel dramma passionale LA LUPA (in Dvd ed. Mustang); PARLAMI D’AMORE, l’esordio alla regia di Silvio Muccino, adattamento del romanzo scritto a due mani con Carla Evangelista (in Dvd ed. Mustang); l’amore trionfa nella commedia degli equivoci di Luca Lucini con Luca Argentero, OGGI SPOSI (in Dvd ed. Mustang).

22 FEBBRAIO

NUOVA VERSIONE RESTAURATA in DVD e BLU RAY per il capolavoro di Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio I CENTO PASSI (ed. Mustang); contiene una nuova intervista al regista e al produttore Gianluca Curti (Minerva Pictures) che ha finanziato il restauro.

Candidato ai Golden Globe – David di Donatello, Miglior film, Migliore attore, Migliore attore non protagonista, Migliori Costumi, David Scuola – Festival di Venezia, Miglior Sceneggiatura – Nastri d’Argento, Miglior Sceneggiatura.

Tornano disponibili grazie a Mustang BENVENUTI AL NORD (in Dvd e Blu Ray), sequel del fortunato “Benvenuti al Sud”, e BURN AFTER READING (in Dvd e Blu Ray) il cult dei fratelli Coen con Brad Pitt e George Clooney.

CG propone PER LA PRIMA VOLTA IN DVD un cult del cinema di guerra diretto da Duccio Tessari, GLI EROI,oltre a CAPORALE DI GIORNATA di Carlo Ludovico Bragaglia con Nino Manfredi, lo spaghetti western LO CREDEVANO UNO STINCO DI SANTO di Juan Bosch e la commedia di Franz Antel I SOLITI IGNOTI COLPISCONO ANCORA.

Serie TV

La prima stagione di RIS – DELITTI IMPERFETTI sarà disponibile dall’8 febbraio in un Box da 3 Dvd, mentre la seconda stagione dal 22 febbraio in un Box da 4 DVD.

USCITE 8 FEBBRAIO:

