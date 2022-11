Mustang – Le Novità in DVD e Bluray di Novembre

Mustang Entertainment: Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo nel mese di Novembre 2022 in DVD e Bluray.

Novità

Disponibili dal 3 Novembre:

Il sex symbol Eduardo Noriega e Sarah Felberbaum in SPOSA IN ROSSO, la nuova commedia degli equivoci diretta dal regista di “Tuttaposto” Gianni Costantino (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand).

Il brivido di un grande amore che arriva proprio quando tutto sembra ormai perduto. Fanny Ardant protagonista di un’inaspettata storia d’amore: I GIOVANI AMANTI di Carine Tardieu (in Dvd ed. Mustang/I Wonder). Festa del Cinema di Roma 2021. Biografilm Festival 2022

Dall’omonima pièce teatrale TOILET la commedi di e con di Gabriele Pignotta e con Francesco Pannofino e Vanessa Incontrada (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand).

Il mito di Parsifal diventa un emblema contemporaneo di salvezza dell’oggi nel nuovo visionario film di e con Marco Filiberti (Il compleanno, Poco più di un anno fa), PARSIFAL (in Dvd ed. CG e On Demand).

FLY – VOLA VERSO I TUOI SOGNI: una commedia dove la musica e la danza sono un antidoto alla guerra urbana (in Dvd ed. CG/Adler e On Demand).

Disponibili dal 16 Novembre:

Finalmente in Home Video la stagione conclusiva della serie cult con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Claudia Gerini: SUBURRA LA SERIE – TERZA STAGIONE, BOX DA 3 DVD – 6 EPISODI (ed. CG/Cattleya).

Un’opera delicata sulla maternità, candidata agli Oscar: TRUE MOTHERS di Naomi Kawase (in Dvd ed. CG/Kitchen). Di chi è un bambino? Di chi lo mette al mondo o di chi lo cresce?

Oscar 2021: Candidato per il Giappone come Miglior Film Internazionale

73° Cannes Film Festival – Asian Film Awards 2021: Miglior attrice non protagonista

FULL TIME – AL CENTO PER CENTO di Eric Gravel con Laure Calamy – già acclamata protagonista della serie “Chiami il mio agente!” – qui nel ruolo di una madre determinata in cerca di lavoro (in Dvd ed. Mustang/I Wonder). 78° Mostra di Venezia 2021, Orizzonti, Miglior regia, Miglior attrice

Un’imprevedibile e rocambolesca commedia che racconta il valore dell’amicizia (IM)PERFETTI CRIMINALI di Alessio Maria Federici con Filippo Scicchitano, Fabio Balsamo, Guglielmo Poggi, Babak Karimi (in Dvd ed. CG/Vision). Una pessima idea (forse), dei criminali improvvisati e un amico da aiutare.

Un incredibile cast internazionale – Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Jasmine Trinca – per una struggente storia d’amore dal romanzo di Milán Füst, STORIA DI MIA MOGLIE di Ildikó Enyedi (in Dvd ed. Mustang/Altre Storie). Cannes Film Festival 2021: Official Selection

Icona del cinema italiano nel mondo, Franco Nero veste i panni di un direttore d’orchestra chiamato a L’Avana per dirigere un coro di bambini in HAVANA KYRIE di Paolo Consorti.

Riscoperte e Nuove Edizioni

DAL 3 NOVEMBRE

Per la prima volta in alta definizione BLU RAY la versione restaurata di AMORE TOSSICO (ed. CG/Surf), il cult di Claudio Caligari (L’odore della notte, Non essere cattivo).

DUE PEZZI DI PANE, opera inedita in Dvd diretta dal maestro Sergio Citti con Vittorio Gassman e Philippe Noiret! Con Extra a cura di Marco Spagnoli (ed. Mustang/Medusa).

Uno dei cult assoluti della commedia italiana anni ’80: I CAMIONISTI di Flavio Mogherini con Gigi

Sammarchi, Andrea Roncato (ed. Mustang/RTI).

DAL 16 NOVEMBRE

RAGIONE DI STATO di André Cayatte, uno spy-movie inedito in Dvd con Monica Vitti e Jean Yanne (ed. Mustang/RTI).

Torna disponibile il cult di Paolo Virzì MY NAME IS TANINO in edizione Mustang/Rti.

Nuova edizione per il film cult di Davide Manuli BEKET, una bizzarra e toccante rivisitazione di Aspettando Godot di Samuel Beket (ed. CG).

SEGUE SOTTO LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Uscite del 3 Novembre:

