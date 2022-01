Mustang – Tutte le novità in DVD e Bluray di Gennaio

Imperdibili arrivi in DVD e Bluray per Mustang Entertainment per il mese di Gennaio tra novità, riscoperte e grandi ritorni.

Novità:

IP MAN LEGACY – MASTER Z di Yuen Woo-ping (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Tucker e On Demand su CG Digital): il primo spin off dalla saga dedicata al leggendario maestro del kung fu IP MAN; con combattimenti spettacolari – diretti dal leggendario coreografo di arti marziali di Matrix e Kill Bill – e con le star Michelle Yeoh (“La tigre e il dragone”) e Dave Bautista (“Guardiani della Galassia”, “Dune”).

Un gruppo di amici è disperso in mare circondato da squali famelici: la saga di “47 Metri” prosegue con un nuovo terrificante capitolo 47 METRI: GREAT WHITE di Martin Wilson (in Dvd, Blu Ray ed. CG/Adler e On Demand su CG Digital).

JODOROWSKY’S DUNE di Frank Pavich (in Dvd ed. CG/Valmyn e On Demand su CG Digital): prima dei film di Denis Villeneuve (2021) e di David Lynch, l’incredibile storia del primo adattamento progettato dal rivoluzionario regista Alejandro Jodorowski! Il più grande film di fantascienza “mai” realizzato, con la partecipazione di star come i Pink Floyd, Moebius, David Carradine, Mick Jagger, Salvador Dalì e Orson Welles. Il Blu Ray sarà disponibile come esclusiva solo su cgentertainment.it, grazie alla campagna di crowdfunding Start up.

Alessandro Gassman dirige Massimiliano Gallo, Margherita Buy e Marina Confalone in IL SILENZIO GRANDE, opera acclamata all’ultimo Festival di Venezia (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital).

BENVENUTI IN CASA ESPOSITO di Gianluca Ansanelli (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital): un’esilarante commedia ispirata all’omonimo libro di culto di Pino Imperatore. Venite a conoscere il boss più fesso della storia!

MONSTER FAMILY 2 di Holger Tappe (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler e On Demand su CG Digital): dopo lo strepitoso successo al Box Office del primo capitolo, tornano le avventure della mostruosa famiglia Wishbone!

La commedia sentimentale #IO SONO QUI (in Dvd ed. CG/Officine Ubu e On Demand su CG Digital): un uomo di mezza età lascia la Francia per andare in Corea del Sud alla ricerca dell’Amore. Dal regista de “La famiglia Bélier”, Éric Lartigau.

Icona, genio, rivoluzionaria. Chi era veramente Frida Kahlo? Nelle sale italiane a novembre 2021 arriva già in DVD FRIDA KAHLO di Ali Ray il film definitivo sulla vita e la produzione artistica della celebre artista messicana, autentica icona mondiale (ed. CG/Adler e On Demand su CG Digital).

Riscoperte, Nuove Edizioni e i Film per la prima volta in Home Video:

LA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE, il capolavoro di Ermanno Olmi con Rutger Hauer, torna a splendere in una NUOVA EDIZIONE da MASTER HD (in dvd ed. Mustang/RTI).

45° Festival di Venezia, Leone d’Oro – Nastro d’Argento, Miglior Regia – David di Donatello Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Montaggio, Miglior Fotografia.

FRANKENSTEIN ’80 di Mario Mancini, la rilettura italiana del celebre romanzo di Mary Shelley, PER LA PRIMA VOLTA IN DVD da MASTER HD (in dvd ed. Mustang/RTI).

Per la collana “Demenziali all’Italiana” Mustang propone PER LA PRIMA VOLTA IN DVD IL RAGAZZO DEL PONY EXPRESS di Franco Amurri con Jerry Calà e Isabella Ferrari, accompagnato negli extra da introduzione e interviste a cura del prof. e critico Rocco Moccagatta (in Dvd ed. Mustang/RTI).

Tornano disponibili in Dvd e Blu Ray (ed. Mustang/Medusa) la commedia campione d’incassi BENVENUTI AL SUD, LA SCONOSCIUTA del maestro Giuseppe Tornatore e in Dvd IL PAPA’ DI GIOVANNA di Pupi Avati.

