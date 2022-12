Mustang – Le novità di Dicembre in DVD

Mustang Entertainment: Tutti i film e i box delle serie TV in arrivo in DVD nel mese di dicembre tra Novità e Riscoperte.

Novità

DAL 1 DICEMBRE

Collezione Ryûsuke HAMAGUCHI (ed. CG/Tucker), un esclusivo box da 3 DVD con 3 capolavori del regista premio Oscar®: “Drive my Car” (Miglior film straniero agli Oscar e ai Golden Globe 2022), “Il gioco del destino e della fantasia” (Orso d’argento alla Berlinale) e per la prima volta in home video “Happy Hour”.

Un’intrigante storia di vendetta e amore incondizionato: A WHITE, WHITE DAY – SEGRETI NELLA NEBBIA il pluripremiato film di Hlynur Pálmason (in Dvd ed. CG/Trent e On Demand).

Festival di Cannes, Semaine de la Critique, Miglior Attore – Torino Film Festival, Miglior Film ,Avnti! Award – Rotterdam Film Festival, Miglior Film – Film della Critica SNCCI

La commedia natalizia perfetta per tutta la famiglia: CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? di Alessandro Siani con Christian De Sica, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro (In Dvd ed. CG/Vision e On Demand).

La commedia a tinge gialle con protagonista un esilarante quanto goffo detective: MISTERO A SAINT TROPEZ di Nicolas Benamou (in Dvd ed Mustang/I Wonder) con un cast all-star composto da Benoît Poelvoorde (Dio esiste e vive a Bruxelles), Christian Clavier (Non sposate le mie figlie!), Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte (La cena dei cretini) e dalla straordinaria Rossy De Palma (Donne sull’orlo di una crisi di nervi).

PERDUTAMENTE un viaggio tra storie e sentimenti alla ricerca della memoria emotive; Paolo Ruffini attraversa l’Italia per intervistare persone affette dalla malattia di Alzheimer e i loro familiari (in Dvd ed. Mustang/Cinecittà Luce).

DAL 14 DICEMBRE

LOVE LIFE: Kôji Fukada ci regala un eccezionale ritratto femminile che appassiona e commuove (in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand). Uno dei film più apprezzati della selezione ufficiale dell’ultimo Festival di Venezia.

La commedia noir, punto di incontro tra i Fratelli Coen e Tarantino, NIDO DI VIPERE di Kim Yong-hoon (in Dvd ed. CG/Officine UBU e On Demand).

L’ANGELO DEI MURI il nuovo thriller soprannaturale diretto da Lorenzo Bianchini. 39° Torino Film Festival (in Dvd ed. CG/Tucker e On Demand).

Dal regista di “Jona che visse nella balena”, “Sostiene Pereira”, Roberto Faenza, HILL OF VISION l’avventurosa vita di Mario Capecchi, Premio Nobel per la Medicina nel 2007 (in Dvd ed. Mustang/Altre Storie).

Dal romanzo di Philp Roth TROMPERIE – INGANNO un film di Arnaud Desplechin con Denis Podalydès, e Léa Seydoux. Cannes film Festival 2021: Official Selection – Film della Critica SNCCI 2021 Torino Film Festival.

Una commedia in volo con Adèle Exarchopoulos: GENERAZIONE LOW COST di Julie Lecoustre e Emmanuel Marre (in Dvd. Ed. Mustang/I Wonder) Cannes Film Festival: 60° Semaine se la Critique – 39° Torino Film Festival: Official Selection.

Riscoperte

Dall’1 dicembre CG pubblica in Dvd il sorprendente esordio del premio Oscar® Lina Wertmüller

in una nuova edizione, I BASILISCHI (l’edizione Limitata in Blu Ray accompagnata da Booklet è disponibile su www.cgtv.it ). Mustang pubblica una nuova edizione di SONO PAZZO DI IRIS BLOND, la commedia di Verdone con Claudia Gerini, accompagnata da nuovi contenuti extra. Per la prima volta in Dvd Mustang propone il film comico I FOBICI di Giancarlo Scarchilli con Sabrina Ferilli. Rodolfo Laganà, Luca Laurenti, Daniele Liotti, Gianmarco Tognazzi.

USCITE 1 DICEMBRE:

