Moonfall – Arriva al cinema il nuovo film del regista di The Day After Tomorrow – Recensione

Moonfall: il regista tedesco Roland Emmerich porta nelle sale una nuova pellicola catastrofistica.

2011, gli astronauti Jocinda Fowler (Halle Berry) e Brian Harper (Patrick Wilson) sono in missione spaziale, un misterioso sciame attacca la navicella sulla quale si trovano e distrugge la loro tecnologia uccidendo uno dei loro colleghi.

Brian verrà accusato di negligenza a causa della morte del collega e verrà di seguito licenziato dalla NASA, uno tsunami che finirà per fargli perdere anche la sua famiglia.

Dieci anni dopo Il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) scopre che la treattoria della luna sta cambiando. Una forza di cui non si conosce l’origine ne sta infatti cambiando la traiettoria, a causa di questo fenomeno inspiegabile la collisione con la Terra è praticamente certa nel giro di poche settimane.

Per salvare il pianeta Jo contatta il suo ex-collega Brian che nel frattempo ha conosciuto Houseman. Il trio improbabile sarà costretto a organizzare una ancora più improbabile missione nello spazio per fermare questa terribile minaccia scoprendo qualcosa di incredibile.

Cosa funziona Moonfall

La nuova pellicola di uno dei registi catastrofisti per eccellenza fa parte del filone delle pellicole recenti, come il fortunato “Don’t Look Up“, in cui viene dato grande spazio all’ironia nonostante la catafore.

Questa comicità all’interno di Moonfall è delegata quasi completamente al personaggio di John Bradley che gigioneggia con la attualissima deriva complottista che inevitabilmente si scatena ogni qual volta che un evento catastrofico coinvolge la collettività.

Perchè non guardare Moonfall

Se la struttura narrativa è piuttosto convenzionale ciò che fallisce è soprattutto la resa degli effetti speciali, che a tratti fanno effetto videogioco, per una pellicola che gioca con la distopicità del presente nel quale siamo tutti immersi, facendoci sognare nella prospettiva che bastino un paio di eroi di buona volontà, e qualche buona idea, per “salvare” il mondo. Purtroppo non ci crede più nessuno.

Tuttavia se lo spettatore riesce ad accostarsi a Moonfall ben predisposto, senza richiedere una eccessivo realismo, ci si diverte e molto, soprattutto se si riesce a dimenticare per due ore che la terra è veramente in pericolo di sopravvivenza.

Moonfall è in uscita nelle sale italiane il 17 marzo 2022 grazie a 01 Distribution.

Regia: Roland Emmerich Con: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II), Charlie Plummer, Wenwen Yu, Michael Peña, Carolina Bartczak, Josh Gad, Donald Sutherland, Eme Ikwuakor, Maxim Roy Anno: 2022 Durata: 130 min. Paese: USA Distribuzione: 01 Distribution