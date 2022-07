Moonfall – Recensione del 4K Blu-Ray del film

Moonfall: Disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K con 90 minuti di extra (sul disco Blu-ray) e audio Dolby Atmos, l’ultimo film di Roland Emmerich è un disaster movie su una disperata missione spaziale sulla Luna.

Quando un apparente cospirazionista si accorge che la Luna è uscita dalla sua orbita e che una forza sconosciuta la sta spingendo in rotta di collisione contro la Terra, i due astronauti Jo Fowler (Halle Berry) e Brian Harper (Patrick Wilson) intraprenderanno insieme al primo una missione nello spazio per tentare l’impossibile impresa di salvare il pianeta.

Il trailer promette tantissimo, annunciandolo come la summa – da intendersi come accumulo quantitativo – di tutti i blockbuster che, dagli anni 90’ in poi, gli sono in qualche modo imparentati.

In Moonfall tuttavia mancano l’ironia e il sense of wonder degli altri disaster movie di Emmerich. Fatica molto a partire (per un’ora non succede quasi nulla e ci si perde eccessivamente tra drammi e dilemmi familiari).

Il risultato è un coinvolgimento generale blando, condito con battute più inascoltabili del solito, che contribuiscono a renderlo uno tra i film meno riusciti del regista. Uno che, di questo genere, sarebbe (era?) il Re. Davvero un grandissimo peccato, non a caso il flop al botteghino.

Restano tuttavia alcuni aspetti interessanti che permettono al film di poter offrire una sufficiente visione di intrattenimento, come la Luna in mega struttura e le varie teorie complottistiche, allo spettatore in cerca di una serata a cervello spento.

Prodotta e distribuita da Eagle Pictures, su licenza Leone Film Group e Rai Cinema, l’edizione COMBO (4K UHD + Blu-Ray) di Moonfall, mette in mostra un versante tecnico straripante e un reparto di contenuti speciali interessante e vincente.

Sul piano puramente visivo sia la versione 4K che quella Blu-Ray regalano un’orgia di luci e colori. Il quadro è solido, limpidissimo e non mostra mai nessuno segno di cedimento.

Ovviamente la controparte in Ultra Definizione vince per dettaglio, definizione, risoluzione, gestione dell’illuminazione e croma (HDR10) ma in generale anche la versione in Full HD è di tutto rispetto. Anzi come spesso segnaliamo, la troppa pulizia sulla versione 4K mostra il fianco alla resa degli effetti speciali che in alcuni punti sono fin troppo percettibili e visibili.

Sul versante audio troviamo una traccia in Dolby Atmos per il doppiaggio italiano. Cristallina, ben bilanciata e potente è una codifica addirittura migliore dell’ottimo DTS 5.1 HD MA della lingua originale inglese.

Fantastico il reparto dei contenuti speciali con tantissime informazioni sulla lavorazione del film e uno speciale sulla Luna.