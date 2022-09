Moonage Daydream – David Bowie racconta Bowie – Recensione

Moonage Daydream: Disponibile in sala in anteprima dal 15 al 21 settembre in esclusiva IMAX e poi al cinema dal 26 al 28 settembre, per la distribuzione di Universal Pictures, la nuova fatica di Brett Morgen è un documentario affascinante che racconta le mille sfaccettature del Duca Bianco.

Il regista Brett Morgen, autore del bellissimo “Cobain: Montage of Heck“, torna al cinema con un imperdibile esperienza cinematografica che fonde, musica, immagini e parole dell’immortale David Bowie. Non un semplice documentario sulla vita della celebre rockstar inglese, ma una ricostruzione artistica e sensoriale che sperimenta un nuovo linguaggio cinematografico per i film biografici.

Dagli esordi al periodo americano fino alla fuga berlinese. Dalla sua infanzia alla fluidità sessuale fino all’amore della sua vita. I suoi progetti, le sue paure e la sua arte, nulla è lasciato al caso.

Cosa funziona in Moonage Daydream

Dopo “Kurt Cobain: Montage of Heck“, Brett Morgen, firma un nuovo gioiello in chiave Docu-music dove il protagonista indiscusso è Bowie.

Qualcuno probabilmente obbietterà che “In un documentario su Bowie vuoi che il protagonista non sia lui?”. Certo tuttavia però in questo ambizioso progetto è lo stesso Duca Bianco che racconta Bowie, non ci sono interventi di conoscenti, amici o parenti.

La narrazione tradizionale viene abbandonata per creare una bio- cronistoria di Bowie che si compone pezzo dopo pezzo, non in maniera lineare, attraverso le parole dello stesso Bowie tratte da interviste, chiacchierate e riflessioni.

Non spaventatevi però perchè nonostante l’assenza di narrazione tradizionale Moonage Daydream è un viaggio visivo e musicale di grande intrattenimento. Capace di spiazzare lo spettatore nei suoi primi minuti per poi immergerlo in un’affascinante e conturbante spirale artistica che dalla creazione di Ziggy Stardust, il punto di riferimento e di partenza del documentario, racconta l’arte e la vita di questo incredibile artista con immagini di repertorio (anche inedite) tratte da interviste, concerti, sequenze di film, disegni e animazioni.

Un patrimonio culturale, ma anche sociologico, destinato ad essere ricordato sicuramente come uno dei documentari più belli e importanti dell’anno, ma probabilmente di sempre.

Perché non guardare Moonage Daydream

La sua natura ambiziosa e sperimentale potrebbe spaventare gli spettatori alla ricerca di un racconto tradizionale. Il suo unico limite è probabilmente da ricercare nella sua lunga durata, gli ultimi 15 minuti si potevano condensare all’interno delle precedenti 2 ore.

Moonage Daydream è un capolavoro di ambizione e cuore, è un condensato di arte e vita che sarebbe piaciuto molto anche allo stesso Bowie.

Moonage Daydream ci ricorda che il lascito di Bowie è immortale ma che lui ci manca tantissimo.

Assolutamente Bowieggiante.

Regia: Brett Morgen Con: David Bowie Anno: 2022 Durata: 140 min. Paese: USA Distribuzione: Universal Pictures.