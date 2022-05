Midnight Factory – Quattro nuove perle horror in arrivo

Koch Media, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale, è lieta di annunciare l’acquisizione di 4 nuovi film che saranno distribuiti prossimamente all’interno della sua celebre label horror Midnight Factory.

Tra le prossime uscite sono incluse: l’attesissimo Inferno Rosso – Joe D’Amato sulla via dell’eccesso, presentato Fuori Concorso allo scorso Festival di Venezia, vincitore come miglior documentario al Festival di Sitges 2021 e presente ad altri prestigiosi Festival: Rotterdam, Gerardmer e Motel X in Portogallo.

Sissy, la pellicola australiana che ha preso parte al prestigioso South by Southwest (SXSW) Festival, dove l’invito ad un apparentemente innocuo addio al nubilato, si trasformerà nel palpitante incubo di una giovane influencer di successo.

L’acclamato e adrenalinico zombie horror uruguaiano Virus 32, un classico del genere nella tradizione di REC, in cui una madre e sua figlia dovranno cercare di sopravvivere a orde di non morti affamati di carne umana.

E, per finire, l’inquietante e disturbante Unwelcome, dal regista di Grabbers e Tormented, un film divertente e spregiudicato come Gremlins e crudele come Cane di Paglia, in cuiil prezzo di sangue da pagare per una vita pacifica e tranquilla in campagna, si rivela molto più alto di quanto previsto.

Puoi trovare maggiori dettagli sulle nuove acquisizioni Midnight Factory di seguito:

INFERNO ROSSO – JOE D’AMATO SULLA VIA DELL’ECCESSO

Regia: Manlio Gomarasca, Massimiliano Zanin

Cast: Aristide Massaccesi, Eli Roth, Michele Soavi, Claudio Fragasso, Ruggero Deodato, Jess Franco, Tinto Brass

Genere: Documentario

Sinossi: Chi era Aristide Massaccesi, in arte Joe D’amato? In America un genio dell’horror, in Francia un maestro dell’erotismo, in Italia un artigiano dei b-movie dai mille pseudonimi. Per tutti: il re del porno. Produttore, regista, autore, montatore, elettricista, operatore e direttore della fotografia. Un uomo fatto di cinema con centinaia di film realizzati spaziando dal porno all’horror, dalla fantascienza agli spaghetti-western, dal decamerotico ai b-movie in terra americana. Uno, nessuno, cento generi racchiusi in un autore solo. Una vita coraggiosa, folle, spericolata dedicata ad una sola, unica, insopprimibile e catastrofica ossessione: il set cinematografico.

SISSY

Regia: Hannah Barlov, Kane Senes

Cast: Aisha Dee, Hannah Barlow, Emily de Margheriti, Daniel Monks

Genere: Horror

Sinossi: Cecilia ed Emma erano due migliori amiche che sarebbero invecchiate insieme e non avrebbero mai lasciato che nulla si frapponesse tra di loro. Finché una nuova amicizia di Emma, Alex, non ha fatto proprio questo. Dodici anni dopo, Cecilia è un’influencer di successo sui social media e vive il sogno di una donna millennial, moderna e indipendente. Dopo oltre un decennio le due si rincontrano ed Emma invita Cecilia a un addio al nubilato in una remota baita in montagna, ma sarà proprio Alex a rendere il fine settimana di Cecilia un vero inferno.

VIRUS: 32

Regia: Gustavo Hernández

Cast: Rasjid César, Sofía González, Daniel Hendler

Genere: Horror

Sinossi: Iris è una madre single che lavora come guardiana notturna in uno sporting club abbandonato. Dal momento che non ha nessuno che può prendersi cura della figlia Tata, è costretta a portarsi dietro, al lavoro, la sua bambina di 8 anni. In apparenza non ci sono pericoli: durante il suo giro di ronda, la piccola può giocare indisturbata, mentre la madre la sorveglia con l’occhio delle telecamere. Ma proprio nel momento in cui sono separate, l’edificio viene attaccato da un’orda di zombi. Iris deve ritrovare la bambina e salvarla, mentre altri sopravvissuti si rifugiano nell’edificio e minacciano la loro sopravvivenza.

UNWELCOME

Regia: Jon Wright

Cast: Hannah John-Kamen, Douglas Booth, Colm Meaney, Kristian Nairn

Genere: Horror

I londinesi Maya e Jamie decidono di fuggire dal loro incubo urbano per rifugiarsi nella tranquilla Irlanda rurale, attratti dalle storie sull’esistenza di goblin malvagi e assassini che vivono nell’antico e fitto bosco vicino al loro nuovo giardino.

Nella tradizione irlandese i goblin arriveranno quando saranno chiamati ad aiutare le anime che hanno un disperato bisogno di essere salvate, ma … c’è sempre un caro prezzo da pagare per il loro aiuto.

Questi titoli saranno prossimamente disponibili in DVD e Blu-Ray su Fan Factory, il sito di e-commerce di proprietà di Koch Media realizzato da appassionati del settore per i più grandi fan collezionisti di cinema.