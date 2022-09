Mediaset Infinity – Tutte le novità di Ottobre

VIOLA COME IL MARE

DAL 30 SETTEMBRE

Riparte la stagione delle fiction targate Mediaset Infinity. Francesca Chillemi è l’ex miss Italia Viola Vitale. Trasferitasi a Palermo per ritrovare il padre mai conosciuto, Viola trova lavoro come giornalista di cronaca nera. Durante la prima indagine incontra un affascinante Can Yaman, che interpreta l’Ispettore Capo Francesco Demir; i due iniziano un rapporto fatto di collaborazione e scontri, ma anche di un’evidente attrazione. Viola si rivela un’alleata preziosa per Demir: infatti ha un’insolita capacità di capire le persone al di là delle apparenze che la aiuta a risolvere i casi più intricati.