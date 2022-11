Mediaset Infinity – Tutte le novità di Dicembre

GRANDE FRATELLO VIP

A DICEMBRE

Amori, amicizie, liti, nuovi ingressi, feste, sorprese e scherzi: tutto questo è Grande Fratello Vip! Su Mediaset Infinity telecamere sempre accese per seguire, 24 ore su 24, le avventure dei Vip: non perderti i top video dalla Casa, i best of, i video esclusivi e l’appuntamento settimanale – lunedì in prima serata su Canale 5 – con Alfonso Signorini.



Vuoi sapere tutti i retroscena del programma più discusso del momento? Ogni lunedì alle 20.30, in esclusiva su Mediaset Infinity, ti aspettano i commenti di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli a Gf Vip Party.