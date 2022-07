Mediaset Infinity – Le novità in arrivo ad Agosto

QUEER AS FOLK



DAL 31 LUGLIO Queer as Folk è una vivace rivisitazione della rivoluzionaria serie britannica creata da Russell T. Davies (It’s A Sin, Doctor Who), che racconta di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans, le cui vite vengono trasformate all’indomani di una tragedia. La serie è interpretata da Devin Way (Grey’s Anatomy) nei panni di Brodie, Fin Argus (The Gifted) nei panni di Mingus, Jesse James Keitel (Big Sky) nei panni di Ruthie, CG nei panni di Shar, Johnny Sibilly (Hacks) nei panni di Noah e Ryan O’Connell (Special) nel ruolo di Julian. Quest’ultimo è anche sceneggiatore e co-produttore esecutivo della serie.