Mediaset Infinity – Le novità di Aprile

CRY MACHO – RITORNO A CASA

IN PREMIERE DAL 14 AL 21 APRILE Diretto e interpretato dal premio Oscar® Clint Eastwood, Cry Macho – Ritorno a casa sarà disponibile in Premiere su Infinity+ dal 14 al 21 aprile. Dal romanzo di N. Richard Nash, Cry Macho – Ritorno a casa è la storia di Mike Milo, un ex cowboy da rodeo in disgrazia, che per ripagare un debito con il suo ex capo accetta di andare in Messico per riportare a casa suo figlio. Il viaggio si rivela impegnativo ma prezioso. Un western on the road sulle strade polverose del Messico.