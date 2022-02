Madres Paralelas – Recensione del DVD del nuovo film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz

Madres Paralelas: Disponibile dal 10 Febbraio in DVD, il film di apertura alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia diretto da Pedro Almodóvar e vincitore della Coppa Volpi a Penélope Cruz. Candidato a 2 Premi Oscar miglior Attrice e Miglior Colonna Sonora.

Due donne molto diverse fra di loro si conoscono nella clinica ospedaliera nella quale si apprestano a partorire entrambe. Janis (Penélope Cruz) è una fotografa famosa alle soglie dei quarant’anni che accoglie la sua maternità non programmata con entusiasmo, Ana (Milena Smit) è invece una ventenne tormentata dal suo passato familiare e personale che non riesce ad accostarsi alla maternità con serenità.

Due generazioni che non potrebbero essere più diverse nell’approccio alla vita che si riflette anche nella capacità di rielaborare il passato doloroso, personale e nazionale.

Un processo che è doloroso ma necessario per Janis e qualcosa di troppo difficile da sopportare per Ana. Le due legano profondamente tuttavia il loro destino sarà inaspettatamente intrecciato in modi che le due non si sarebbero mai aspettate.

Pedro Almodóvar con Madres Paralelas torna a fare i conti con il femminile ed il materno che hanno rappresentato tanta parte della sua cinematografia, soprattutto quella recente che ha visto il suo punto di svolta da “Tutto su mia madre“, e per fare ciò si affida ad alcune delle sue più importanti attrici feticcio Penélope Cruz, Julieta Serrano e Rossy de Palma.

Un lungo percorso cinematografico che sembra aggiungere un nuovo tassello ad ogni nuova opera del regista. Una celebrazione del femminile e della sua capacità di individuare risorse inaspettate là dove sembra regnare solo il dolore e la morte.

Madres Paralelas tuttavia oltre a rappresentare diversi modi di affrontare la maternità, rappresenta soprattutto un modo per il regista madrileno di fare i conti con quella che stata una delle pagine più nere della storia recente spagnola, l’orribile stagione dei Desaparecitos durante il regime franchista. Una fase rimossa della storia del paese il quale fatica ancora a tributare giustizia e dignità alle famiglie delle vittime al di là delle tentazioni di rimozione.

Seppur meno riuscite di altre sue opere magistrali del passato Almodóvar rappresenta sempre una visione doverosa che non è possibile non consigliare.

Prodotto e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia il DVD di Madres Paralelas è ora disponibile in tutti i negozi accompagnato da un breve making of tra gli extra.

Visivamente il quadro video è privo di grossolane imperfezioni, in linea con il supporto utilizzato, con immagini ben definite.

Il reparto sonoro è composto da due tracce audio in 5.1 Dolby Digital, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale in spagnolo. Nulla da segnalare chiare e ben bilanciate.

Il versante dei contenuti speciali vede la presenza di Trailer, Galleria Fotografica (con esclusive immagini dal film) e un breve Making Of (circa 6 minuti) composto da 4 sezioni : Regia, Scenografia, Fotografia e Suono, Trucco e Costumi.