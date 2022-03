Lizzy E Red – Amici per sempre – Delicato racconto di formazione spirituale e culturale – Recensione

Lizzy E Red – Amici per sempre: in uscita nelle sale il film dei creatori di La mia Vita Da Zucchina, distribuito da Adler Entertainment.

Lizzy è una topolina che fin dall’infanzia ha dovuto affrontare qualcosa di molto doloroso. Il suo papà è un eroe per tutti quelli che conosce, ha affrontato coraggiosamente una feroce volpe per salvare lei e la sua comunità e per farlo ha sacrificato la sua vita.

Lizzy da sempre cerca, senza riuscirci, di emulare l’eroismo del padre e purtroppo proprio come lui muore sfidando una volpe. Lizzy e Red, la volpe contro la quale si è scontrata ed è andata all’altro mondo, si risvegliano nell’aldilà insieme e si trovano prima ad dover accettare la loro nuova condizione e poi ad affrontarla insieme.

Una esperienza che li porterà ad affrontare ciò che è rimasto irrisolto nelle loro vite ed a costruire una splendida amicizia che resisterà anche nelle loro nuove avventure sulla terra.

Cosa funziona in Lizzy E Red – Amici per sempre

Il film di animazione di Jan Bubenicek e Denise Grimmová, trasposizione cinematografica del libro di Iva Procházková, è una pellicola deliziosa, divertente, molto gradevole visivamente, la tecnica in stop-motion infatti conferisce tridimensionalità e morbidezza a questa favola costellata di cuccioli cucciolosi alle prese con i temi grandi della vita.

Un’opera per bambini, e non solo, dotata di grandi ambizioni che illustra le grandi tematiche spirituali e filosofiche che hanno agitato gli animi degli uomini di tutti i tempi con una straordinaria dolcezza.

Le ragioni della violenza, lo scopo dalla propria vita, gli ostacoli che si prefiggono di affrontare le anime quando si incarnano sulla terra, la necessità di fronteggiare le difficoltà e le proprie paure per poter progredire, il ciclo delle incarnazioni come straordinario mezzo di conoscenza e di “camminare nelle scarpe” degli altri.

Perché non guardare Lizzy E Red – Amici per sempre

La pellicola affronta, seppur con incredibile delicatezza, le grandi questioni esistenziali dell’uomo, morte, gli abusi, l’aldilà, la reincarnazione, aspetti che alcuni genitori potrebbero non voler ancora affrontare con i bambini se troppo piccoli anagraficamente o troppo sensibili.

Lizzy E Red – Amici per sempre è in uscita al cinema il 03 marzo 2022 con Adler Entertainment.

Regia: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová Con: Marc Thompson, Mike Pollock, Wayne Grayson, Paul Castro Jr., Jirí Lábus, Ondrej Vetchy, David Novotný, Miroslav Donutil, Martin Dejdar, Miroslav Etzler, Barbora Hrzánová, Radek Holub, Matej Ruppert Anno: 2021 Durata: 80 min. – Paese: Repubblica ceca, Francia Distribuzione: Adler Entertainment