Licorice Pizza – Recensione del Blu-Ray Disc

Licorice Pizza: L’ultimo film di Paul Thomas Anderson probabilmente non è il capolavoro che molti affermano, ma è sicuramente un mirabile esempio di prestigiosissimo cinema.

A Los Angeles nei primi anni settanta, il giovane e vagamente goffo Gary Valentine (Cooper Hoffman) dichiara amore eterno ad Alana Kane (Alana Haim), ragazza più grande di lui e ben più scaltra e indipendente.

Inizialmente lei rifiuta, ma l’insistenza di lui porterà i due a un susseguirsi di vicissitudini più o meno sentimentali immerse negli umori e nelle atmosfere dorate e nostalgiche di quel periodo irripetibile. Sarà un continuo rincorrersi, negarsi, allontanarsi e riunirsi, in un cortocircuito di ingenua ma spontanea attrazione.

Una commedia leggera per Paul Thomas Anderson (no, “Ubriaco d’amore” era tutta un’altra cosa: ben più sofferto e concettualmente impegnativo), magnetica e vitale, vintage (ma senza troppa nostalgia) e fuggente, impregnata del suo inimitabile stile e del suo illuminato senso per il cinema.

Non il suo film migliore (nonostante le continuino a piovere dieci e lode dovunque), forse sforbiciabile di un quarto d’ora, ma comunque una visione prelibata con momenti bellissimi (la scena sul letto d’acqua, con Let Me Roll It di Paul McCartney in sottofondo) e una colonna sonora meravigliosa.

Gustoso e piacevolmente ondivago, come gli inafferrabili personaggi di contorno pienamente “andersoniani”, tra tutti Sean Penn (inappagabile la sequenza della cavalcata in moto) e Bradley Cooper schizoide e inavvicinabile. Un piacere di vibrante spontaneità, come le frequenti corse a rotta di collo dei protagonisti.

Alana Haim è una rivelazione.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures il Blu-Ray Disc di Licorice Pizza mostra un comparto tecnico di qualità, circa venti minuti di extra e un sottobicchiere come gadget.

Il quadro video è praticamente perfetto, riproduce fedelmente quanto visto in sala ma soprattutto le scelte di girato e fotografia del film. Presente una grana naturale che regala alla pellicola il giusto look anni’70 anche grazie al croma caratterizzato da colori caldi e brillanti. Non abbiamo notato segni di cedimento neanche nelle scene più scure.

Sul versante audio troviamo due tracce in 5.1 DTS HD MA, sia per il doppiaggio italiano (molto buono) che per la preferibile lingua originale inglese. Entrambe ben bilanciate e cristalline, ideali per mettere in luce l’ottima colonna sonora del film e i suoi dialoghi.

Reparto extra ridotto all’osso ma comunque di sufficiente interesse. Include un sottobicchiere come Gadget.