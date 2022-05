Lettera a Franco – Alejandro Amenábar affronta il passato della Spagna – Recensione

Lettera a Franco: Alejandro Amenábar torna in sala. L’autore di The Others questa volta racconta un episodio doloroso del passato della Spagna.

Lettera a Franco inizia nel 1936, quando lo scrittore e intellettuale Miguel de Unamuno (Karra Elejalde)decide di sostenere pubblicamente la ribellione militare guidata da Francisco Franco (Santi Prego), che promette di portare ordine nella disastrosa situazione del paese. Il governo repubblicano lo rimuove immediatamente dalla carica di rettore dell’Università di Salamanca.

Nel frattempo, il generale Franco invia le sue truppe al fronte ribelle, mietendo i primi successi, con la segreta speranza di assumere il pieno comando della guerra.

La deriva sanguinosa del conflitto e l’arresto di alcuni dei suoi compagni fanno sì che Unamuno metta in discussione la sua posizione iniziale e rivaluti i suoi principi.

Cosa funziona in Lettera a Franco

La seconda guerra mondiale è stato un trauma mai risolto per l’intera Europa, ed è un bene che lo sia, sperando che valga da monito per il presente e per il futuro, anche data la situazione attuale.

In particolare, in alcuni paesi come Spagna, Italia e Germania, si sono aggiunti altri traumi, quelli causati dalla politica dell’ “uomo forte al potere” che prima è stato visto come unica via possibile, con connivenza anche di alcuni intellettuali, per poi rivelarsi come metodo pericoloso e violento di gestione di una nazione.

Alejandro Amenábar, con tono lineare che lascia poco spazio alle invenzioni sceniche dei suoi altri film, si concentra su questa prima fase, in cui un importante intellettuale spagnolo si lascia affascinare dalle sirene del cambiamento, per poi provare sulla propria pelle, o meglio su quella dei suoi amici, che qualcosa non va.

Perché non guardare Lettera a Franco

Sebbene il film sia molto interessante in quanto racconta una parte di storia, spagnola e europea, che si conosce forse solo a grandi linee, lo fa con pochi guizzi, con un ritmo lento e allungato che rende difficile appassionarsi.

L’interpretazione del protagonista Karra Elejalde, nel ruolo dello scrittore Unamuno è comunque lodevole e molto sfaccettata.

Il film è in sala dal 26 Maggio distribuito da Movies Inspired.

Regia: Alejandro Amenábar Con: Karra Elejalde, Eduard Fernandez, Santi Prego Anno: 2019 Durata: 107 min. Paese: Spagna Distribuzione: Movies Inspired