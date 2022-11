Lamb – Il Bluray in esclusiva sul sito di CG

Lamb: Il cult contemporaneo di Valdimar Jóhannsson con Noomi Rapace

Grazie a Wanted Cinema CG entertainment ha potuto pubblicare in alta definizione Lamb, il fantasy-horror di Valdimar Jóhannsson con Noomi Raapce. L’edizione Blu Ray, accompagnata negli extra dalle scene tagliate, è ora disponibile in vendita in esclusiva solo su www.cgtv.it a questo link https://www.cgtv.it/film-dvd/lamb/#PSB60306E .

Prendendo ispirazione da racconti popolari e al folklore Islandese, Lamb si addentra nell’oscurità primordiale ma contemporaneamente affronta temi sociali attuali, come la genitorialità, facendo convergere il mondo umano e animale in un susseguirsi di simbolismi, allegorie e metafore.

María (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snaer Gudnason) vivono in una remota fattoria immersa nella fredda natura islandese. Un giorno i due rinvengono un neonato in un loro campo agricolo e non sanno come mai si trovi lì da solo. Non avendo figli, ma allettati dalla prospettiva di una vita familiare, Maria e Ingvar decidono di tenere il piccolo con loro. Non sanno che il loro momento di gioia è destinato a finire e li porterà alla completa distruzione…

Ultimo successo dei produttori di Midsommar, Lamb ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale: è stato presentato in anteprima alla 74ª edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio per l’originalità assegnato dalla giuria di Un Certain Regard, è stato premiato come Miglior Film al Sitges Film Festival, in Italia è stato presentato ad Alice nella città, ha vinto il premio per i migliori effetti speciali agli European Film Awards e come Miglior Film Straniero ai National Board 2021, oltre ad essere entrato nella short list dei migliori film internazionali in corsa per gli Oscar 2022.

Il BLU RAY è in esclusiva solo su www.cgtv.it