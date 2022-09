Lady Vendetta – Per la prima volta in 4K e Blu-Ray (Video Unboxing)

Midnight Classics, etichetta horror di proprietà di PLAION Pictures che racchiude una collezione unica e irripetibile di cult movies che hanno fatto grande la storia del cinema dell’orrore, e Lucky Red sono fiere di annunciare che LADY VENDETTA, il terzo, sconvolgente film della ‘Trilogia della Vendetta’ del regista sudcoreano Park Chan-wook, è disponibile in esclusiva su FAN FACTORY per la primissima volta in 4K UHD + Blu-ray in una nuova Limited Edition con book di 24 pagine, card da collezione ed esclusivi contenuti extra.

Se in MR. VENDETTA Park Chan-wook raccontava un inconsapevole viaggio verso l’autodistruzione dei protagonisti, dove la violenza più selvaggia scaturiva come reazione ad accadimenti ormai fuori dal loro controllo; e se in OLDBOY la violenza era parte integrante ed essenziale della storia, poiché gli eventi nascevano dalla stessa, innescando un circolo vizioso senza fine, nel terzo capitolo, LADY VENDETTA, la protagonista, più che inseguire il proprio impulso a vendicarsi, cerca una via che le possa garantire la salvezza. La nemesi come elemento purificatore, che consente a Geum-ja di ritrovare la propria anima, una volta compiuta la propria vendetta.

“Volevo che il terzo film trattasse di un personaggio femminile. L’ispirazione mi è venuta da un incidente avvenuto circa dieci anni prima in Corea. C’è stato un rapimento di un bambino e il colpevole era una donna incinta. La gente era sbalordita dal fatto che una donna incinta potesse sequestrare il figlio di qualcun altro.” ha dichiarato il regista Park Chan-wook. “Ciò ha innescato le mie idee per il film, mentre cercavo di capire perché quella donna avesse fatto quel che ha fatto. Avevo già lavorato con Lee Young-ae in Joint Security Area, dove interpretava un maggiore dell’esercito svedese di origine coreana, ma molte persone in Corea hanno trovato scioccante vederla in Lady Vengeance, perché si erano formati una certa immagine di lei, e questo nuovo film ha mandato in frantumi quell’immagine”.

Sinossi

Tredici anni fa l’allora ventenne Geum-ja è stata arrestata per un crimine terribile, l’assassinio di un bambino precedentemente rapito che ha attirato su di lei l’attenzione dei media. In prigione il suo comportamento è stato “apparentemente” esemplare, facendole guadagnare numerose amicizie. Ma in questi tredici anni la sua mente è stata occupata a tramare vendetta contro il suo insegnante Mr. Baek, responsabile dell’arresto. Ora sta per uscire di prigione, ed è pronta a mettere in atto il suo piano…

Contenuti extra

DISCO 1:

Commento audio del regista

DISCO 2:

Commento audio del regista Park Chan-wook e dell’attrice Lee Yeong-ae

Making of

Interviste a: Lee Yeong-ae, Choi Min-Sik, I prigionieri, I familiari delle vittime

Lo Stile di Lady Vendetta: Costumi e Makeup, Gli effetti speciali, La computer grafica, La scenografia

Get Together – Film a confronto

Lady Vendetta a Venezia

Park Chan-wook: fotografo sul set

Scene alternative con commento

La Trilogia della Vendetta secondo Kim Newman

Trailer italiano

LADY VENDETTA è ora disponibile per la prima volta in 4K Ultra HD + Blu-Ray in esclusiva su FAN FACTORY.