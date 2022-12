La Vita Bugiarda degli Adulti – Recensione della serie Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante

La Vita Bugiarda degli Adulti sarà disponibile sulla piattaforma Netflix dal 4 gennaio 2023. 6 episodi tratti dal romanzo omonimo della scrittrice misteriosa diretti da Edoardo De Angelis con un cast di tutto rispetto. Prodotta da Fandango in esclusiva per Netflix. Abbiamo visto i primi due episodi in anteprima e incontrato il cast.

Ne La Vita Bugiarda degli Adulti la protagonista è Giovanna, detta Giannina, durante il suo passaggio dall’infanzia all’adolescenza, negli anni ’90 a Napoli, periodo che le fa scoprire quanto gli adulti raccontino molte storie inventate, soprattutto su loro stessi.

Cosa funziona in La Vita Bugiarda degli Adulti

Dai primi due episodi visti in anteprima della serie Netflix di prossimo rilascio si comprende l’intreccio della storia e alcuni elementi principali.

Prima di tutto si vede un’ottima performance di Valeria Golino nel ruolo di zia Vittoria, un ruolo per il quale, afferma in conferenza stampa, si sarebbe subito proposta, se avesse avuto un seno più grande. Il ruolo l’ha ottenuto lo stesso, anche senza protesi esagerate e funziona. E’ anche molto efficace l’esordio di Giordana Marengo che interpreta Giovanna. Uno sguardo distaccato ma determinato, sveglio e ingenuo allo stesso tempo.

Come accade spesso nei romanzi della Ferrante, c’è il ritratto di una famiglia in lotta con se stessa, che si regge sulle apparenze ma che è incrinata al suo interno. E’ bello l’equilibrio precario di emozioni della famiglia di Giovanna, tra la mamma Nella (Pina Turco) e il padre Andrea (Alessandro Preziosi).

La trama si sviluppa davanti ai nostri occhi e le bugie si svelano poco a poco, rivelando anche la loro provenienza inconscia; come dice il regista Edoardo De Angelis, che dà un tocco visionario a questa storia familiare, a volte chi ti fa del male spesso ti chiede contemporaneamente di volergli bene, non rendendosi conto di quello che fa.

Perché non guardare La Vita Bugiarda degli Adulti

La serie è concentrata su una storia familiare e la sua azione è più che altro emotiva, fatta di tradimenti, riavvicinamenti e scoperte. Un misto di malinconia e di un passato recente che in molti ancora ricordano e che ancora non era stato storicizzato dal cinema.

Tinny Andreatta, responsabile contenuti di Netflix e ex direttrice di Rai Fiction presenta questa serie come la modalità scelta dal ramo italiano dell’azienda californiana per realizzare storie che forzino anche gli stereotipi .

La Vita Bugiarda degli Adulti è disponibile dal 4 gennaio 2023 solo su Netflix.

Regia: Edoardo De Angelis Con: Giordana Marengo, Alessandro Preziosi, Pina Turco, Valeria Golino Anno: 2023 Paese: Italia Episodi: 6 da 50 minuti Piattaforma: Netflix