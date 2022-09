La Famiglia di Ettore Scola in Bluray

In occasione del 100° anniversario dalla nascita di Vittorio Gassman CG entertainment ha deciso di lanciare la campagna di Crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta in Blu Ray – grazie a Surf Film – la versione restaura in 4K de LA FAMIGLIA, il capolavoro corale di Ettore Scola, con un cast internazionale memorabile: insieme a Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant, Philippe Noiret, Carlo Dapporto, Andrea Occhipinti, Ottavia Piccolo, Jo Champa, Massimo Dapporto, Athina Cenci, Alessandra Panelli, Monica Scattini, Memè Perlini, Ricky Tognazzi, Sergio Castellitto, Cecilia Dazzi, Dagmar Lassander.

LA FAMIGLIA, presentato al Festival di Cannes, fu poi candidato agli Oscar® come Miglior Film Straniero e vinse 5 David di Donatello (Miglior Film, Miglior Attore protagonista a Vittorio Gassman, Miglior Sceneggiatura e Miglio Montaggio) ed un Nastro d’Argento come Migliore regia.

La Limited Edition Blu Ray conterrà anche il docufilm di Fabrizio Corallo “SONO GASSMAN! VITTORIO RE DELLA COMMEDIA” (2018, 90 min.), ritratto inedito e suggestivo del grande “mattatore”, raccontato attraverso il suo percorso di protagonista del cinema e del teatro negli anni d’oro della commedia all’italiana, attraverso le testimonianze di familiari e colleghi, brani di film, spettacoli teatrali e programmi TV.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING

LA FAMIGLIA Limited Edition Blu-Ray Numerata (500 copie) sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 13 ottobre IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-famiglia/f6608/

Il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding sarà riportato all’interno della confezione.

L’EDIZIONE CONTERRA

– Blu-ray da nuovo Master HD proveniente dal restauro 4K

– Slipcase di cartone con nuovo artwork

– Artwork alternativo per l’Amaray interno

– Numerazione della copia limitata ai primi 500 pezzi

– Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione (500 COPIE)

– Extra: “Sono Gassman! Vittorio, re della commedia”, (90′) un documentario diretto da Fabrizio Corallo.

IL FILM

Metà anni ottanta. L’anziano Carlo è un professore in pensione e l’ultimo patriarca di una ricca famiglia borghese. Attraverso una foto dei primi del novecento, a Carlo tornano in mente alcuni dei fatti che hanno segnato la sua vita: dal matrimonio di comodo con la placida Beatrice, quando in realtà il suo amore per la cognata Adriana non si è mai spento, alle sue idee politiche accompagnate da una non sempre decisa presa di posizione…