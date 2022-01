La Crociata – In partenza per salvare il mondo nel nuovo film di Louis Garrel – Recensione

La Crociata: Per il suo nuovo film da regista, Louis Garrel, aiutato nella scrittura del soggetto da Jean-Claude Carrière, affronta un tema all’ordine del giorno: l’attivismo ecologico dei più giovani, che forse salverà il pianeta.

In La Crociata, Abel (Louis Garrel) e Marianne (Laetitia Casta) scoprono che il figlio tredicenne Joseph ha venduto di nascosto i loro oggetti più preziosi. Ben presto si rendono conto che Joseph (Joseph Engel) non è il solo: nel mondo ci sono centinaia di ragazzi uniti per finanziare un progetto misterioso. Si sono dati una missione: salvare il pianeta.

Cosa funziona in La Crociata

In questo nuovo film Louis Garrel è sia regista che protagonista insieme alla compagna Laetitia Casta, e porta sullo schermo in modo molto originale un argomento che poteva con facilità cadere nel paternalismo.

L’attivismo ecologista del figlio della coppia Garrel-Casta, un bravo Joseph Engel rende il ragazzo tanto empatico quanto inquietante mentre alcune sue esperienze e riflessioni ricordano i personaggi dei film di Truffaut.

A mettersi in mezzo alla storia, rendendola un po’ stralunata, è la pandemia vera, che Garrel sfrutta per dare un tocco distopico (non si sa realmente quanto) al suo film, e girare alcune scene in una Parigi deserta probabilmente a causa del lockdown dell’anno scorso.

Perché non guardare La Crociata

Il film di Garrel dura poco più di un’ora, e questo accelera la storia e i personaggi, che restano poco sviluppati. La messa in scena della pandemia poi, fa diventare questo quasi lungometraggio un interessante film situazionista, moment-specific, si potrebbe dire, che ha le sue radici nel periodo esatto in cui è stato realizzato.

Dopo la presentazione ad Alice nella Città 2021 il film è in sala dal 5 gennaio distribuito da Movies Inspired.

Regia: Louis Garrel Con: Louis Garrel, Laetitia Casta, Jopeph Engel Anno: 2021Durata: 66 min. Paese: Francia Distribuzione: Movies Inspired