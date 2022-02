Koch Media si arricchisce dell’ampio catalogo Lucky Red

Koch Media, filiale italiana del Gruppo europeo leader nella produzione e distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale e Lucky Red, società indipendente nota nel mercato della produzione e distribuzione di cinema di qualità, hanno siglato un nuovo accordo per la promozione e la distribuzione in home video del vastissimo catalogo Lucky Red che all’interno del suo portfolio comprende capolavori nell’universo degli anime e grandi successi del panorama cinematografico italiano e internazionale. Un importante tassello che amplia la capacità distributiva di Koch Media e si aggiunge alle numerose e prestigiose etichette in portfolio fra le quali Paramount, Miramax, CBS, Midnight Factory e Anime Factory.

Sono in serbo molte sorprese per gli amanti degli anime giapponese. Uno degli aspetti interessanti dell’accordo, infatti, riguarda le celebri creazioni del leggendario Studio Ghibli che con le sue opere e i suoi personaggi ha incantato ed emozionato migliaia di appassionati. Capolavori come Principessa Mononoke, Kiki – Consegne a domicilio, Nausicaa della Valle del Vento, Ponyo sulla Scogliera, Porco Rosso, Only Yesterday – Pioggia di Ricordi e Il mio vicino Totoro saranno presto di nuovo sul mercato grazie a Koch Media.

“Siamo onorati di annunciare ufficialmente la distribuzione home video del prodotto di una società indipendente così importante e di storica presenza nel mercato cinematografico italiano come Lucky Red”: ha dichiarato Umberto Bettini, Country Manager Koch Media Italia. “Questo importantissimo accordo distributivo va a premiare la capacità distributiva di Koch Media che potrà contare un catalogo ancora più esteso ma soprattutto su una lista di new release in esclusiva di altissimo livello, partendo dalle prossime uscite di Ennio e Zlatan.”

“In tutti questi anni abbiamo sempre sostenuto il mercato Home Video e cercato di valorizzare il prodotto attraverso edizioni curate e destinate ad un pubblico sempre più esigente. In quest’ottica riteniamo strategico l’incontro con una realtà dinamica e attenta come quella di Koch Media, con cui oggi sigliamo questa nuova partnership, segno del nostro costante impegno a sostegno e a rilancio del settore.” Ha commentato Andrea Occhipinti, Fondatore di Lucky Red.