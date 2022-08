Kenshiro Tsubanari e la Spada Squartademoni ora in fumetteria il nuovo manga di Ippei Kuri

L’opera manga del leggendario sensei Ippei Kuri, co-fondatore della Tatsunoko Pro. è stata appena distribuita nelle fumetterie sotto il “marchio del ronin” della casa editrice romana Nippon Shock Edizioni.

Stiamo parlando del manga “TSUBANARI KENSHIRO E LA SPADA SQUARTADEMONI”,una storia in stile storico CHAMBARA condita da classico horror giapponese e poteri sovrumani. Il suo tratto in classico stile Tatsunoko vi catapulterà in un’atmosfera tipica degli “anime classici” degli anni ’70.

Un “Volume Unico” in formato A4 (21×29,7, formato Artbook) di 334 pagine che comprende anche tutti i disegni preparatori del personaggio creato dal sensei Kuri.

Nippon Shock Edizioni ha creato, oltre alla Normal in vendita in fumetteria, anche due “variant”:

1 – Variant ORO, in 66 copie, con serigrafia oro. Firmata e timbrata dal sensei Ippei Kuri di suo pugno.

2 – Varian ARGENTO, in 50 copie, realizzata con copertina metallica. Non presenta firme ma è comunque un’edizione limitata lusso.

Entrambe le varianti non sono in vendita in fumetteria, ma sono state vendute tramite i canali della casa editrice.

Nippon Shock Edizioni ha acquisito i diritti dalla SPN WORKS nel 2020, che ha pubblicato il volume in Giappone nel 2019. La traduzione per l’edizione italiana è curata da Edoardo Serino.

La distribuzione è curata sia da MANICOMIX che da STAR SHOP DISTR.

SINOSSI

Nella Kyoto dell’Epoca Genroku si scatena la battaglia mortale tra i demoni e il formidabile ronin Kenshiro Tsubanari, nelle cui vene scorre il sangue di un altro mondo. Un affascinante racconto horror, in stile chambara, intriso di azione, eroismo e mistero narrato da un grande maestro del mondo dei manga e dell’animazione giapponese.

BIOGRAFIE

IPPEI KURI è una leggenda vivente dell’animazione giapponese, co-fondatore, con l’ormai scomparso fratello Tatsuo Yoshida, della “TATSUNOKO Pro” e ideatore di decine di personaggi che hanno fatto la storia degli anime giapponese (Tekkaman, Kyashan, Polymar, Gatchaman, Ape Magà, Judo Boy etc.). TSUBANARI KENSHIRO, stando a quanto afferma il Sensei Kuri, è la sua ultima opera in senso assoluto, non avendo intenzione di impegnarsi in altre opere manga per il futuro, data la sua venerabile età, e ciò rende questa pubblicazione ancora più importante da un punto di vista sia collezionistico che culturale.

Un manga che ha impiegato 8 anni per essere concluso.

Se i disegni sono del Sensei Kuri, a lui si affianca un altro mostro sacro alla sceneggiatura: AKIYOSHI SAKAI, molto attivo tra gli anni ’70 e ’80 autore di una innumerevole serie di sceneggiature di anime leggendari (da quelli Tatsunoko a Baldios, Golion e Daikengo tra i tanti – https://it.wikipedia.org/wiki/Akiyoshi_Sakai ).

FORMATO A4 (21×29,7 cm)

PAGINE 334 B/N

COPERTINA CON ALETTE

VOLUME UNICO ELEGANTE

Costo: €29,00

