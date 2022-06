Jujutsu Kaisen 0 – The Movie- Recensione – Un film di Sunghoo Park

Jujutsu Kaisen 0 – The Movie: Un evento a sorpresa per la Stagione degli anime al cinema: arriva dal 9 al 15 giugno nelle sale italiane l’anime tratto dal manga più venduto degli ultimi due anni, Jujutsu Kaisen. Prodotto dallo studio di animazione MAPPA, lo stesso di serie amatissime come L’Attacco dei Giganti, e diretto da Sunghoo Park, che ne ha anche diretto l’anime TV.

Jujutsu Kaisen 0 – The Movie, è il film tratto dal primo manga del 2017 ed è a tutti gli effetti prequel della serie animata. Il protagonista è Yuta Okkutsu, perseguitato dallo spirito dell’amica Rika, con cui si erano scambiati la promessa di sposarsi da grandi, morta in un tragico quanto macabro incidente d’auto.

Bullizzato a scuola, Yuta ha però un grandissimo potere: viene presto notato dallo stregone Satoru Gojo, che lo porta all’istituto di arti occulte di Tokyo Jujutsu Kaisen per aiutarlo a controllare lo spirito ed insegnargli ad usare il suo potere.

In questo istituto Yuta conosce altri studenti più grandi con cui lega: Panda, Toge Inumaki e Maki Zen’in. Molto presto anche altri si interessano al suo potere, in particolare lo stregone nero Suguru Geto, pronto a tutto per impossessarsene.

Cosa funziona in Jujutsu Kaisen 0 – The Movie

In molti modi, Jujutsu Kaisen 0 come pilot funziona: è forse proprio quella sensibilità del prequel che si trasferisce nell’adattamento cinematografico a farlo funzionare.

Per la maggior parte, la storia è a sé stante. È un punto di ingresso accessibile per le persone che non hanno familiarità con la serie principale di Jujutsu Kaisen, ma è anche un film che i fan apprezzeranno appieno perché lascia intriganti suggerimenti per il futuro.

Jujutsu Kaisen 0 – The Movie propone combattimenti frequenti, demoni e maledizioni, fazioni ben precise e spirito di sacrificio. Il film segue Yuta mentre si trasforma da adolescente vittima di bullismo a competente stregone del Jujutsu Kaisen.

Dal punto di vista dell’animazione, MAPPA offre la qualità eccellente che ormai ci si aspetta dallo studio. Sunghoo Park, che ha anche diretto l’anime TV, continua con il suo solido lavoro realizzando coreografie di combattimento divertenti e interessanti alla pari con l’anime TV.

Perché non guardare Jujutsu Kaisen 0 – The Movie

Probabilmente, qualcosa che ci fa storcere il naso Con Jujutsu Kaisen 0 – The Movie è la narrazione, che per quanto bella, vivida e violenta, ha tutte le virtù e i difetti di molti adattamenti di fumetti: immagini impressionanti, azione soprannaturale generica, personaggi poco sviluppati e una “storia” che non soddisfa a pieno.

Inoltre tutti i combattimenti e il mix di folclore, presentano dinamiche narrative già note e riferimenti ad altri titoli, per cui Jujutsu Kaisen 0 – The Movie non porta niente di nuovo nel classico universo shonen.

Il film è al cinema dal 9 al 15 Giugno con Nexo Digital.

Regia: Park Seong-ung Con: Chinatsu Akasaki, Aya Endo, Kana Hanazawa, Show Hayami, Yu Hayashi, Satoshi Hino, Marina Inoue, Shizuka Itô, Mitsuo Iwata, Subaru Kimura Anno: 2022 Durata: 105 min. Paese: Giappone Distribuzione: Nexo Digital