Jackass Forever in DVD a Giugno con Koch Media

Lodato sia dalla critica che dal pubblico il film incredibilmente fuori di testa Jackass Forever arriva in DVD il 9 giugno, grazie a Paramount Home Entertainment e Koch Media.

Valutato positivamente dalla critica, Jackass Forever riunisce la crew con nuovi amici e ospiti famosi esibendosi in uno svariato numero di stunt, scherzi e cattive idee. Il disco DVD contiene inoltre filmati esclusivi di sconsiderate e oltraggiose performance non presenti nella versione cinematografica:

Morso di tarantola

Affronta il tuo posteriore

La montagna rotta di Zach

Realtà virtuale

Spina e freccia

La fuga

Sorpresa del Pallone da calcio

Estintore

Wee man butta Zach sotto l’autobus

Toilet Geyser

Sinossi Jackass Forever

Più vecchi e grigi ma non più saggi, Johnny Knoxville e la banda sono tornati per un altro scandaloso giro di stunt e cattive idee. Preparatevi a raggiungere nuovi livelli di immaturità con l’aiuto di alcuni nuovi coraggiosi amici e un sacco di celebrità come guest star. I loro scherzi selvaggiamente oltraggiosi e le pericolose acrobazie sopra le righe vi faranno ridere fino alle lacrime.