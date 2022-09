Italy for Movies festeggia 5 anni con uno sguardo green e un accordo con Netflix

Il portale dedicato ai set dei film in Italia, incentivi alla produzione e itinerari cineturistici, gestito da Cinecittà in collaborazione con l’Italian Film Commissions, torna al Festival di Venezia per annunciare nuove implementazioni di ricerca e un protocollo d’intesa con il servizio d’intrattenimento in streaming.

Per festeggiare i cinque anni di attività, Italy for Movies ( www.italyformovies.it ), il portale gestito da Cinecittà in collaborazione con l’associazione Italian Film Commissions dedicato ai set dei film in Italia, incentivi alla produzione e itinerari cineturistici, torna a Venezia con due appuntamenti pensati per raccontare importanti novità, organizzati all’Italian Pavilion, lo spazio professionale dedicato all’industria dell’audiovisivo targato Cinecittà.

Il panel Italy for Green (5 settembre) ha fatto il punto sulle pratiche sostenibili per la produzione e la promozione cinematografica: un argomento che il portale segue con particolare attenzione e che ora implementa con il filtro green che permette una ricerca tematica tra le news, e l’area green, dove sono raccolti i protocolli e i documenti sulle iniziative nazionali per una produzione audiovisiva sostenibile, rintracciabile all’interno della sezione Film Commission. Cornice ideale per annunciare il protocollo d’intesa tra Italy for Movies e Netflix è stato l’incontro dedicato al cineturismo (6 settembre) nel corso del quale è stato presentato l’accordo biennale, finalizzato alla valorizzazione e alla promozione territoriale dell’Italia e del Made in Italy. La collaborazione prevede l’arricchimento di contenuti editoriali di Italy for Movies con notizie, immagini e curiosità sui luoghi delle riprese forniti da Netflix, così come la possibilità di organizzare eventi congiunti e pubblicazioni per la promozione delle location italiane.

Negli ultimi cinque anni Italy for Movies si è rinnovato ed è cresciuto, diventando un punto di riferimento per addetti ai lavori e appassionati di cinema, sia italiani che internazionali grazie alla doppia versione in lingua italiana e inglese. Attualmente vanta un database di oltre 2000 location, a copertura di tutta la Penisola, tra cui le opere in Mostra quest’anno e i vincitori del Leone d’Oro nelle varie edizioni del Festival, tutte rintracciabili attraverso un motore di ricerca che le rende immediatamente visibili su mappa. Aggiorna costantemente le proprie schede sugli incentivi alla produzione per girare in Italia: ad oggi circa 120 tra regionali, nazionali e sovranazionali, e quelle dedicate a film, serie tv e videogiochi, ormai 800. Dal 2019 è una testata giornalistica che segue quotidianamente le notizie e gli aggiornamenti di settore. Nella sua sezione itinerari offre la possibilità di esplorare la mappa d’Italia e pianificare un viaggio tra i set più iconici di film, serie tv e videogiochi, creando e salvando un percorso personalizzato nella propria area riservata. Così come permette di lasciarsi ispirare dai luoghi del cinema muovendosi tra gli oltre 70 itinerari suggeriti dalla redazione. Un cospicuo archivio di informazioni disponibile anche su mobile grazie all’apposita app, disponibile per IOS e Android, che consente ad addetti ai lavori, turisti e appassionati cinema di usufruire di tutti i servizi in modo geolocalizzato.